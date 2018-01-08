Lüks araçları önce kiraladılar sonra ise…

Ankara’da kiraladıkları lüks otomobilleri devir işlemi yapmadan Şanlıurfa’da satan ve yanlarında bulundurdukları yedek anahtarlarla gece saatlerinde bir daha çalan çete, polis tarafından çökertildi. Dolandırıcılığın boyutu hem polisi hem de otomobilleri satın aldıklarını düşünen şahısları şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da piyasa değeri yaklaşık 750 bin lira olan 12 lüks otomobilin çalındığı bilgisini aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araçlardan 4 tanesini Birecik ilçesi otoban girişinde, 3 tanesini Diyarbakır yolu üzerinde, 5 tanesini ise Şanlıurfa il merkezinde yakaladı. Otomobillere el koyan polisler içerisindeki M.K., E.G., A.Ş., M.Ş., O.Ş., S.M., M.Ş., A.Ş., D.Y. ve S.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayı detaylı bir şekilde inceleyen polisler, hırsızlığın farklı bir boyutta olduğunu tespit etti. Lüks otomobillerin M.Ş. ve S.K. isimli şahıslar tarafından önce Ankara'daki bir araç kiralama iş yerinden kiralandığı, daha sonra ise Şanlıurfa'daki bazı şahıslara devir işlemleri yapılmadan satıldığı belirlendi. Otomobilleri sattıktan bir süre sonra Ankara'dan yanlarında 8 kişi ile dönen M.Ş. ve S.K. isimli şahısların daha önceden yaptırdıkları yedek anahtarlarla araçları sattıkları şahısların evlerinin önünden gece saatlerinde çaldıkları belirlendi. Şanlıurfa'da otomobilleri satın alan ve çalınması üzerine polise başvuran şahıslar ise yaşanan bu gelişme üzerine neye uğradıklarını şaşırdı.

Yakalanan şahıslardan 8'i işlemlerinin ardından serbest bırakılırken M.Ş. ile S.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından Oto Hırsızlığı, Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma suçları kapsamında 6 dosyadan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otomobiller ise yasal sahiplerine teslim edildi İHA