'Eskiden padişahın yanında bağırırlarmış, 'Mağrur olma padihaşım, senden büyük Allah var' İşte bu bağıran ses biziz. 'Mağrur olma Sayın Erdoğan, senden büyük Allah var, senden büyük Millet var.’ Türkiye gerçekten mutsuz ve huzursuz. Bütün araştırmalar da birinci problemin işsizlik, ikinci problemin huzur talebi olduğu ortaya çıkıyor.'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 13.30 sıralarında, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Milletvekili Aytun Çıray ile Aşık Veysel’in torunu, parti yöneticisi ve Genel Başkan Başdanışmanı Çiğden Turan ile birlikte Tunceli’ye geldi. İlk ziyaretini Tunceli Cemevi’ne yapan Akşener, girişte cemevi dedesi Ahmet Yurt ve diğer Alevi dedeleri tarafından karşılandı. Dedeler, Akşener’i, cemevini ziyaret edenlerin ilk olarak gittiği, mum yakarak dilek dilediği bölüme davet etti. Daveti kabul ederek burada mum yakıp dilek dileyen Akşener, daha sonra Tunceli ve Munzur Çayı manzarasını bir süre izledi. Akşener cemevinin bahçesinde gezdiği sırada, CHP il kongresi için kentte bulunan Tunceli Milletvekili Gürsel Erol da yanına gelerek, bir süre sohbet etti. CHP Milletvekili Erol, Akşener’in cemevi ziyareti boyunca yanında bulunarak zaman zaman bazı konularda bilgi verdi. Cemevi dedesi Ali Ekber Yurt, Akşener ve beraberindeki heyete yöresel zerfet yemeğinden ikram etti. Alevi geleneklerine göre bir Alevi dedesi yemek duası verdikten sonra, heyet üyelerine yemek ikramı yapıldı.

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‘BİRBİRİMİZE SAYGI DUYMAYA İHTİYACIMIZ VAR’

Alevi dedesi Ali Ekber Yurt’tan cemevlerinin sorunları ile ilgili bilgi alan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, daha sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz siyasette saygı dili olması gerektiğini söylüyoruz. Gittiğimiz her yerde insanlarımızı önyargısız dinliyoruz. Cemevi dedemizin söylediklerinin büyük çoğunluğunda haklı olduğunu düşünüyoruz. Burada koruma ordumuz olmadan, arada hiçbir perde olmadan birbirimizi dinliyoruz. Şu an Türkiye’de muhalefet partisi olarak, tek parti CHP gibi görünüyor. Bu sorunları çıkıp halka anlattığımız zaman, seçmen bizi daha fazla anlıyor. Türkiye’de birbirimize saygı duymaya ihtiyacımız var. Herkes birbirinin düşüncesine, hayat tarzına, yaşam tarzına saygı duymak zorundadır. Biz böyle düşünüyoruz. Türkiye’de bir saygı dili oluşmalı.Bu saygı dili sonra kardeşlik diline evriliyor. Türkiye’de vergi toplanırken Sünni, Alevi farkı yok, herkes vergisini ödüyor. Cemevlerinin giderleri sorunu çözülmeli. Cuma namazı sırasında verilen hutbelerde aleyhte söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Camiler siyasetten uzak durmalı. Nasıl ki cemevinde siyaset yapılmıyorsa, camilerde de siyaset yapılmamalı. Alevi inancı ve kültürünün temsili açısından Diyanet bünyesinde sorun çıkıyorsa, başka bir çözüm bulunmalı. Kültür Bakanlığı bünyesinde bir müsteşar yardımcılığı Alevi inancına ve kültürüne ayrılır, Alevi inancı ve yaşamı ile igili araştırmalar ve çalışmalar yapılır. Alevi dedeleri yaşayan bir tarihtir. Bu nedenle Kültür Bakanlığı bünyesinde mutlaka temsil edilmelidir.”

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AKŞENER’E ZÜLFİKAR HEDİYE EDİLDİ

Yapılan konuşmaların ardında cemevi dedesi Ali Akber Yurt, Meral Akşener’e yörede kadınların kullandıkları bir şal ile Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar’ın örneğini hediye etti. Hediyelerin çok anlamlı olduğunu belirten Akşener, “Kılıcın üzerinde ‘Medet Ya Ali’yi okuyunca, benim Tunceli’ye bir vefa duygum aklıma geldi. 7 Haziran seçimlerinde kötü bir şeyle karşılaştım. Bu sırada Tuncelili bir arkadaş, ‘Ahlakı savunmak’ diye bir yazı yazmıştı ve demişti ki ‘Ahlakı savunmak MHP’yi savunmak anlamına gelmiyor, bir kadını savunmak, o partili olmak anlamına gelmiyor’. O yazıyı okuyunca çok etkilenmiş ve yarım saat ağlamıştım. Yani Tunceliler ta o zaman bana sahip çıkmıştı” dedi.

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SANDALYE ÜSTÜNE ÇIKARAK KONUŞTU

Cemevi ziyaretinin ardandan çarşı merkezine giden Meral Akşener, burada davul-zurna ile karşılandı. Zaman zaman izdiham yaşanan ziyaret sırasında bir taksi durağını ziyaret eden Akşener, burada esnafların sorunlarını dinledi. Diğer esnafları da ziyaret etmek isteyen Akşener, yoğun ilgi nedeniyle oluşan kalabalıkta yürümekte zorlanınca, güvenlik güçlerinin oluşturduğu koridordan ziyaretini gerçekleştirdi. Girdiği bir fırında sıcak pide satın alarak arkadaşlarına ikram eden Akşener, sandalyeye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Kalabalığa hitap eden Akşener, “Benim kalbim sizlere açık. Siz de bana kalbinizi açtınız. Sizlere çok sık gelip gideceğim. Bundan sonra anlatacağım ve sizlerden destek isteyeceğim. Tuncelili kadınların ilgisi, alakasını hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Elazığ’a geçmek üzere makam aracına gitmek isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yanına gelen kadınlara sarılarak vedalaştı. Akşener ve beraberindekiler daha sonra karayolu ile Elazığ’a geçti.

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‘İYİ PARTİ, GENÇLERİMİZİN UMUDU OLACAK’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Tunceli’deki temaslarının ardından Elazığ’a geçti. Partisinin il başkanlığının açılış törenine katılan Meral Akşener, burada yoğun ilgiyle karşılandı. Açılış öncesi partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti’nin bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade ederek, ''Batı'da Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sıkışmış, tercihe zorlanan seçmen, Güneydoğu'da ise HDP ile Ak Parti arasına sıkışmış ve onun dışında bir seçenek bulunmayan seçmenlerin talebi ile ortaya çıkmış bir partiyiz. İyi Parti Türkiye'ye iyi gelecektir. Şırnak'tan Edirne'ye, Edirne'den Tunceli'ye, Tunceli'den Mardin'e, Mardin'den Artvin'e pek çok şehir dolaştık. Doğu ile Batı'nın, Elazığ'da dahil ortak bir sorunları var. Bu sorun genç işsizliğidir. Yani 4 yıllık üniversite mezunu olmuş ya da 2 yıllık üniversite mezunu olmuş, iş bulamayan genç işsizler var. İnşallah iktidarımızda üreten bir Türkiye'yi, üreten bir ekonomiyi, üreten bir sanayi sistemini birinci tercihimiz yapacağız. Gittiğimiz her şehirde kocaman binalar var. Bu binalar, devlet binaları. Bu binaların yanına 300 ya da 500 kişi çalıştıran fabrikalar niye açmıyorsunuz, olanları da niye kapattınız?İnşallah İyi Parti gençlerimizin umudu olacaktır'' dedi.

‘UTANMIYOR MUSUN KUL HAKKI ALMAYA’

KPSS sorularının çalınmasına da değinen Meral Akşener, “KPPS sorularını FETÖ'cülerin çaldığını öğrendik. Tamam ama FETÖ'cüler çaldı, sen çaldırdın. Hesabını sormadın. FETÖ'cülerin çaldığı sorular ile FETÖ'cüler girdi de, senin yakınların kağıt götürerek ne yaptı? Utanmıyor musunuz kul hakkı almaya, sıkılmıyor musunuz haram lokma yemeye?'' diye konuştu.

‘ELİNDE AK PARTİ KAĞIDI OLMAYAN İŞE GİREMİYOR’

Elinde Ak Parti'den kağıt getirmeyenlerin hiçbir yerde iş bulamadığını öne süren Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun için bizler İYİ Parti olarak liyakatı öne alacağız. Gençlerin işe layık olanları istedikleri işte çalışabilecek. Liyakat tercihini öne koyacak bir yönetim anlayışını Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Amerika'ya ‘eytt’ yapıyorlar. Bekliyorsunuz ne olacak, acaba İncirlik kapatılır mı? Acaba Amerika çiftçisinin zengin edilmesini sağlayan mısır ithalatı durdurulur mu? Bizim pancar yetiştiricilerinin kurban edildiği o mısır ithalatını durdururlar mı? Derken öğrendik ki, 11 milyar dolara uçak almışlar .Şimdi Rusya'ya da ayıp olur. Ne yapmak lazım, S-400'ü de Rusya'dan almak lazım. Bildiğim kadarıyla 2,5 milyar dolar oraya verildi. Şimdi Fransa'ya gidildi. 5 bin 700 ton parça et ithal etmiş. Ağanın eli tutulmaz ya. Gittiği her yerden alıyor. Haksız kazançların, haksız işe alımlarının ve pek çok insanın umudunun çalınmasına dur diyeceğiz. Bunların hesabını da tek tek soracağız. Eskiden padişahın yanında bağırırlarmış, ‘Mağrur olma padihaşım, senden büyük Allah var’ İşte bu bağıran ses biziz. ‘Mağrur olma Sayın Erdoğan, senden büyük Allah var, senden büyük Millet var.' Türkiye gerçekten mutsuz ve huzursuz. Bütün araştırmalar da birinci problemin işsizlik, ikinci problemin huzur talebi olduğu ortaya çıkıyor.” DHA