Matkap hırsızları yakalandı

İstanbul Sultanbeyli'de tesisat ustalarının araçlarının da bulunduğu çok sayıda araçtan matkap çalan biri cezaevi firarisi 5 şüpheli yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tesisat ustalarına ait araçlarında bulunduğu aralarında bulunduğu 27 araçtan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 5 şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerin belirlenen adreslerine 18 Ocak’ta operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, M.U., S.S., O.B., S.G., ve Y.B. isimli 5 şüpheli gözaltına aldı.

MATKAP ÇALDILAR

Emniyete götürülerek sorguya alınan şüphelilerin, özellikle tesisat ustalarının araçlarını hedef aldıkları ortaya çıktı. Hırsızların tesisat ustalarına ait araçların gece saatlerinde kapılarını açarak matkap gibi malzemeleri çaldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Yapılan sorgulamalarda 7 ayrı suçtan kaydı olan S.S. isimli şüphelinin hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.