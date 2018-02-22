MEB 10 Şubat ehliyet sınavı sonuçları açıklandı! Direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınav sonuçları sorgulama sayfası!

Binlerce sürücü adayı için merakla bekleyiş son buldu. Mili Eğitim Bakanlığı'nın 10 Şubat'ta düzenlediği ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Ehliyet alabilmek için iki aşamadan geçmek gerekiyor birinci aşama yazılı sınav, ikinci aşama ise direksiyon sınavı... Adaylar merak ediyor ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Direksiyon sınavları ne zaman? İşte MEB 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları...

2018 ehliyet sınav sonuçları açıklandı. Ehliyet sınavında barajı geçip direksiyon sınavına girip giremeyeceğini merak eden adaylar ehliyet sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor..İlk önce sürücü kurslarına iletilen sonuçlar MEB resmi sitesi meb.gov.tr adresi üzerinden de sorgulanabiliyor. Ehliyet sınav sonucuna bakanlar için itiraz etme süresi de başladı. Ehliyet sınavında başarılı olanlar direksiyon sınavına girecek. Peki ehliyet sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir? İşte 10 Şubat ehliyet sınav sonuçları görüntüleme sayfası ve direksiyon sınav tarihleri…

EHLİYET SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

MEB bugün internet sitesinden belirtilen tarihte yani 22 Şubat'ta sonuçları erişime açtı. Sorgulama yapanlar sınavı geçmek için gereken puanı ve itiraz için gerekli detayları merak ediyor. Yukarıdaki linkten ehliyet sınav sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Sürücü adayları, ehliyet almanın ikinci aşaması olan direksiyon sınavının tarihini araştırmaya başladı. Yazılı ehliyet sınavından 70 ve üzeri puan alan adayların katılmaya hak kazanacağı direksiyon sınavı için tarihi araştıran sürücü adayları, “direksiyon sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Direksiyon sınavının yapılacağı tarih net olarak belli değil ancak tahminlere göre ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavının tarihi, kurslar tarafından adaylara duyurulacak.

SÜRÜCÜ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

Ehliyet sınav sorularına, cevaplarına ya da sonuçlarına yapılacak olan itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki 10 gün içerisinde yapılmalıdır. Bu süre içinde itiraz dilekçesi yazılarak ilgili kurum olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne yollanmalıdır.

İtiraz başvuruları için Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden birisine ‘'Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla 20 TL itiraz ücreti yatırılması gereklidir. Ücretin ödendiğine dair makbuzu da alıp itiraz dilekçesine eklemelisiniz. Başvurusu, sınavı geçersiz sayılan adaylar ile sınava girmeyen adayların itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Faksla yapılan itirazlarda dikkate alınmayacak olup itirazların cevaplanma sürecinde ÖDSGM'nin genel evrak kayıt tarihleri esas alınacaktır.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.