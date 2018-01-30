Meclis ‘Afrin’ gündemiyle toplandı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TBMM Genel Kurulunda Afrin operasyonu hakkında milletvekillerine hitap etti.

Afrin’deki terör unsurlarına yönelik sürdürülen ve 11. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili gelinen sonun durumu Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TBMM Genel Kurulunda anlattı

İşte Canikli’nin konuşmasının satır başları:

– Bu harekatta sivil kayıp yok denecek kadar azdır.

– Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladı.

– Sık sık sorulan bir soru var. Bu harekat ne zaman bitecek? Biz Afrin’i işgal etmeye değil terörden temizlemeye gidiyoruz. Teröristler ortadan kaldırılana kadar devam edecek.