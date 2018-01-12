Mehmet Altan ve Şahin Alpay tahliye edilmeyince AYM Twitter’dan duyuru yaptı

AYM, 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin kararlarından sonra, Altan ve Alpay hakkındaki kararın tam metnine internet sitesinden ulaşılabileceği açıklamasında bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği “tahliye” kararlarının İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerince “gerekçeli karar tebliğ edilmediği ve Resmi Gazete'de yayımlanmadığı” gerekçesiyle yerine getirilmemesi üzerine Twitter'dan duyuru yaptı. Mahkemelerin “tutukluluğa devam” kararlarının ardından AYM'nin Twitter'daki resmi hesabından paylaşılan iki ayrı mesajda, “kararın basın metni ve tam metnine yüksek mahkemenin internet sitesinden ulaşılabileceği” vurgulandı.

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AYM, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza mahkemelerinin kararları üzerine, Twitter'daki hesabından, yüksek mahkemenin internet sitesine yaklaşık üç saat önce konan kararın tam metni ile basın duyurusuna işaret etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay'ın tahliyesi için yapılan başvuruyu, ‘Anayasa Mahkemesi’nin kararının henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığını’ gerekçe göstererek saat 22:00 sıralarında reddetti.

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Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından AYM'nin resmi Twitter hesabından 23:13'te yapılan açıklamada ise “Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay başvurusunda başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirine ilişkin karar vermiştir. Kararın basın duyurusu ve tam metnine Mahkemenin internet sitesinden ulaşılabilir” ifadeleri kullanıldı.

Alpay'ın hemen ardından Altan için 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan başvuruyla ilgili de karar açıklandı. Mahkeme, “Mehmet Altan hakkındaki tahliye kararının AYM’nin kısa kararından anlaşılamayacağı ve AYM’nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmadığı” gerekçesiyle avukatların tahliye talebini reddetti. AYM'nin resmi Twitter hesabından 23:22'de yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa Mahkemesi, Mehmet Hasan Altan başvurusunda başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirine ilişkin karar vermiştir. Kararın basın duyurusu ve tam metnine Mahkemenin internet sitesinden ulaşılabilir.”