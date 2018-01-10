Mehmet Beğendik kimdir? Beğendik Marketler Zinciri’nin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik vefat etti!

Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi iş adamı Mehmet Beğendik vefat etti! Peki ünlü iş adamı Mehmet Beğendik kimdir? Kaç yaşında vefat etti ve nereli? İşte ayrıntılar...

Mehmet Beğendik kimdir? Ünlü iş insanı Mehmet Beğendik hayatını kaybetti. İşte Beğendik Marketler Zinciri’nin sahibi Mehmet Beğendik ile ilgili merak edilenlewr ve hayaına dair ayrıntılar…

MEHMET BEĞENDİK KİMDİR?

Kayserili işadamı Mehmet Beğendik, perakende toptan mazağalar zinciri Beğendik Mağazalarının kurucusu ve sahibidir. İş dünyasında birçok başarıya imza atmış ve önemli bir yer edinmiştir.

1993 yılında Ankara kocatepe Camii altında açtığı Beğendik mağazası, o dönemde Türkiye’de en büyüktü ve bir ilkti. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa illeri olmak üzere toplam 6 ilde 46 Beğendik mağazası bulunuyor. 1993’te Kocatepe’deki ilk mağaza açıldığında Ankaralılar büyük ilgi göstermişti. Hatta ilgi öylesine yoğundu ki, ilk günlerde kalabalık nedeniyle vatandaşlar içeriye kuyrukla alınıyordu. Bir grup müşteri dışarı çıktıktan sonra yenileri mağazaya giriyordu.

Türkiye’de mağazacılık sektörününün büyüyüp değişmesine rağmen Beğendik her zaman farklı konseptini korumuştur. Mehmet Beğendik, başarılı işadamı Hacı Duran Beğendik’in de babasıdır.