Mehmetçik sınırı geçti

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askeri birliklerimiz saat 13.00 sıralarında sınırı geçti.

Hatay’ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK’nın kara birlikleri, saat 13.00 sıralarında son hazırlıklarını tamamladı. Askerler araçlarına binerken, tanklar da çalıştırıldı. Eller tetikte bekleyen askerlerin büyük bir bölümü saat 13.40’da Türkiye ile Suriye sınırına çekilen duvardan açılan bölümünden Suriye’ye geçiş yaptı. ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak tanklarla birlikte Suriye’ye geçti.