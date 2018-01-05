Memurlar 2018 yılında kaç gün izin yapacak? İşte 2018 resmi tatiller listesi…

Ülkemizde tatil yapma konusunda çalışanların en çok imrendiği kesim memurlar... Malum memurlar bütün resmi tatillerde izin kullanıyor. Peki memurlar 2018 yılında kaç gün tatil yapacak? İşte 2018 yılı resmi tatil listesi...

Memurlar 2018 yılında kaç gün izin yapacağım? diye merak ediyor. Memurlar yıllık izinler, hafta sonları hariç resmi tatillerde de izin yapıyor. Kötü haber ise bazı resmi tatillerin haftasonlarına denk gelmesi. Haberimiz memurlar 2018 yılında ne kadar tatil yapacak sorusuna yanıt veriyor.

MEMURLAR 1 YILDA KAÇ GÜN TATİL YAPIYOR?

Bir takvim yılı içinde ülkemizde kutlanan ulusal ve dini bayram günleri ile diğer genel günlere ait tatil toplamı 15,5 gün. Bu tatiller öncesine ve/veya sonrasına denk gelen bazı günler için Bakanlar Kurulu tarafından kamu çalışanlarının idari izinli sayılması yoluna da gidilebiliyor.

2018 YILINDA TATİL GÜNLERİ ARTIYOR

Memurlar 2018 yılında hafta sonu günleri dışında; Ocak ayında 1 gün, Nisan ayında 1 gün, Mayıs ayında 1 gün, Haziran ayında 1,5 gün, Ağustos ayında 5,5 gün ve Ekim ayında 1 gün olmak üzere toplam 11 gün tatil yapacak.

Ayrıca, 2018 yılına ilişkin tatil günlerinden dolayı Bakanlar Kurulu tarafından kamu çalışanlarına Ramazan Bayramı öncesinde 0,5 gün (yarım gün) ve Kurban Bayramı öncesinde 0,5 gün (yarım gün) olmak üzere toplam 1 gün idari izin verilmesi de bekleniyor.

İŞTE 2018 RESMİ TATİL LİSTESİ

Ocak Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi 1 gün

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Pazartesi 1 gün

Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Salı 1 gün

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Cumartesi

Haziran Ramazan Bayramı 14 Haziran Perşembe öğlen sonrası

15 Haziran Cuma

16 Haziran Cumartesi

17 Haziran Pazar

Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Pazar

Ağustos Kurban Bayramı 20 Ağustos Pazartesi öğlen sonrası

21 Ağustos Salı

22 Ağustos Çarşamba

23 Ağustos Perşembe

24 Ağustos Cuma

Zafer Bayramı 30 Ağustos Perşembe 1 gün

Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim Pazar öğlen sonrası 29 Ekim Pazartesi 1 gün

Cumartesi ve pazar günleri dışında, 2018 yılında toplam tatil günü (idari izin hariç) 11 gün