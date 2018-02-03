Menbiç’te YPG’liler Turkcell hatlarla iletişim kuruyor

Bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin iletişim için GSM şirketi Turkcell’in hatlarını kullandığı öne sürüldü.

Konuyu Habertürk Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Fatih Altaylı “YPG, Türk GSM mi kullanıyor?” diye sordu. Amerikan New York Times (NYT) Gazetesi'nde konuyla ilgili bir haber çıktığını yazan Altaylı köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“NYT muhabiri, Suriye'nin kuzeyine gitmiş ve PKK/PYD teröristleriyle görüşmeler yapmış. Amerikan gazetesinden ilgili bölümü aynen aktarıyorum: ‘Mr. Gherde (YPG komutanı), Samsung tabletini çıkardı ve internet üzerinden bir askeri haritaya bağlandı. Çok şükür ki, kendisinin düşmanı ülkenin GSM kuruluşu Turkcell'in sayesinde güçlü bir sinyalle, sorunsuzca. Ve haritadan bir komuta merkezinin yerini işaretledi. ‘ New York Times'ın haberinden de açıkça anlaşılacağı gibi, PKK/YPG teröristleri, Türk ordusuyla çatışırken, iletişimlerini Türkiye'nin GSM şebekesi üzerinden gerçekleştiriyor. Bir anlamda “teröriste” istemeden de olsa destek oluyoruz. Acaba Turkcell ve diğer GSM operatörlerimiz, bu hatları tespit edip devre dışı bırakacak teknolojiye sahip değiller mi? Her şeyi başarıyla dinleyen “istihbaratçılarımız”, bu terörist iletişimini engelleyemiyorlar mı?”