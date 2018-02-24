Merak faciaya yol açıyordu

Muğla’da kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Seyir halinde olan bir başka sürücü de kazanın olduğu yöne bakarken 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeki Mehmet Sever yönetimindeki minibüs, Yava Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazanın ardından aynı güzergahta seyir halindeki diğer araçlarda duraklayarak kazayı izlerken, yolda duraklayan araçları fark etmeyen Ramazan Madran'ın kullandığı minibüs, Hasan Karput idaresindeki otomobil, 4 otomobile çarparak durabildi. Kaza nedeniyle oluşan araç konvoyunda da iki araç birbirine girdi. Kazalarda, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen kazalar nedeniyle Muğla-Aydın karayolu 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçların çekilmesi ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. İHA