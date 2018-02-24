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Merak faciaya yol açıyordu

Muğla’da kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Seyir halinde olan bir başka sürücü de kazanın olduğu yöne bakarken 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

android-time 02:30 24 Şubat 2018
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Merak faciaya yol açıyordu
Muğla’da kontrolden çıkan araç orta refüje çarptı. Seyir halinde olan bir başka sürücü de kazanın olduğu yöne bakarken 3 araca çarptı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla-Aydın karayolunda seyir halindeki Mehmet Sever yönetimindeki minibüs, Yava Mahallesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kazanın ardından aynı güzergahta seyir halindeki diğer araçlarda duraklayarak kazayı izlerken, yolda duraklayan araçları fark etmeyen Ramazan Madran'ın kullandığı minibüs, Hasan Karput idaresindeki otomobil, 4 otomobile çarparak durabildi. Kaza nedeniyle oluşan araç konvoyunda da iki araç birbirine girdi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Kazalarda, 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Meydana gelen kazalar nedeniyle Muğla-Aydın karayolu 3 saat boyunca trafiğe kapandı. Araçların çekilmesi ve karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. İHA

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