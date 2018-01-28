Mersin şehidini uğurladı

Afrin'deki ‘Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi, Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün cenazesi, Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün cenazesi, sabah saatlerinde helikopterle Mut Şehir Stadı’na getirildi. Şehit için öğle namazı sonrası Meydan Mahallesi’ndeki Eyüp Kahraman Camii’nde tören düzenlendi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile kent protokolünün de katıldığı törende şehidin babası Mükremin, annesi Münevver ve 7 aylık hamile eşi Hanife Gümüş ile şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün cenazesi Mut Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

Mersin/ İHA



İLGİLİ HABER Zeytin Dalı Harekatında 2 şehit 11 yaralı!