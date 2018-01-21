Son dakika! Mete Yarar: Afrin’deki yapılanmanın başından Kandil’den gelen sorumlu var…

Afrin harekatı ile ilgili güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Yarar, Afrin'deki terör örgütü PYD yapılanmasının başında Kandil'den gelen PKK'lı bir sorumlunun olduğunu söyledi.

Güvenlik uzmanı Mete Yarar CNN Türk canlı yayınında Zeytin Dalı harekatına ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. Yarar, PYD’nin bir çok üst akıldan yardım aldığını açıkladı. Yarar Afrin’deki terör örgütü PYD yapılanmasının başında ise Kandil’den gelen PKK’lı bir sorumlunun olduğunu söyledi.

Mete Yarar’ın Afrin harekatı ile ilgili açıklamalarından satır başları:

Afrin operasyonu aylardan beri hazırlıkları yapılan bir operasyon. Sadece Türkiye değil Terör örgütü de hazırlık yapıyordu.

Özellikle yer altına iniyordu. Bölgeden geçen tren yollarını ve tünelleri kullanıyor. Bölgede bulunan mağaraları yollarla birbirine bağlıyor. Şehrin altını tünellerle ev ev birbirine bağladı. Maden ocaklarını silah ve mühimmat deposu haline getirdi.

Gördüğümüz kadarıyla da bir üst akıldan da bilgi alarak bir yapılanmaya gitmişler. Örgütün bölgede üç tane üst aklı var. Bir üst akılı Kandil. İlk gelen ekip kandilden geldi ve şu andaki yapılanmayı yapan ekibin başında Kadil’den gelen PKK’nın bir yöneticisi var.

İkinci üst akıl bölgedeki yabancı askeri uzmanlar. Bir çok askeri uzmanın da bu bölgeye geldiğini ve özellikle ağır silahların, mayınların, tank savarların ve keskin nişancıların nereye yerleştirileceğini belirlediğini iyi biliyoruz.

Üçüncü üst akıl ise istihbarat bilgisi sağlayan güçler. Anlık istihbaratla kimin nereden nasıl harekat yapacağının bilgisini de bir üst aklın bilgi verdiğini biliyoruz.

Türkiye Afrin’i ev ev biliyor. 6-9 bin YPG’li olduğu belirtiliyor. Silah kullanan ise 3 bini geçmez benim tahminimce. Asıl güçlerini aşağıya doğru kaydırmış bulunuyorlar. Özellikle petrol ve su kaynaklarının olduğu bölgede daha kuvvetliler.

‘KAÇACAĞINIZ HİÇ BİR YER YOK’

Bu sabah TSK’nın yayınladığı ve terör örgütüne ait mühimmatların bir tünelde vurulduğuna ilişkin görüntüyü yorumlayan Yarar, “Bunların vurulamayacağını düşünüyorlardı. Füzeyi görüyorsanız, yukarıdan açıyla gelmiyor, aşağıdan açıyla geliyor. Bu füzelerin özelliği kendisine yüklenmiş kodla ilerliyor. Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok, yere yakın gelmeli ki tünelin içine girsin. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına gelin. Silahlı Kuvvetlerin kendi imkanlarıyla ürettiği bu silahlarla beraber gideceğiniz hiçbir yer yok. Bu görüntü gelinen yeri çok net gösteriyor” dedi.

DÜNYADA BUNU YAPACAK ÜLKE SAYISI 5’İ GEÇMEZ

72 uçağın katılımı ile yapılan hava operasyonuna da değinen Yarar, 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, havada tutarken herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Size biri füze atabilir. Bunlarla ilgili karıştırma yapacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5’i geçmez.

Daha önceki harekatlarda 100, 150 uçakla yapılan operasyonlar gördük. Ama bu Irak kadar büyük bir cephedeydi. Siz 4 bin kilometrekare bir alanda bunu yapıyorsunuz. 4 bin kilometrekare karada büyük bir rakamdır. Ama havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçaklar için bu alan bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir. 4 bin kilometrekare uçaklar için anormal kısıtlı bir alan.

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