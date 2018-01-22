Mete Yarar kimdir, ne iş yapıyor? Sık sık basın organlarında Ortadoğu ve siyaset hakkında görüşlerini dile getiren Mete Yarar kimdir, kaç yaşındadır?

Mete Yarar, güvenlik uzmanı olarak televizyonlarda ve gazetelerde Ortadoğu siyasetine ilişkin konularda açıklamalarda bulunmaktadır. Mete Yarar, 16 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden askerlik yapmıştır. İşte Mete Yarar kimdir? sorusunun cevabı…

METE YARAR KİMDİR?

Mete Yarar, 10 Nisan 1967 Samsun’da doğmuştur. Asker, güvenlik danışmanı ve yazardır. Karar gazetesinde yazmaktadır.

1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

İLGİLİ HABER Son dakika! Mete Yarar: Afrin'deki yapılanmanın başından Kandil'den gelen sorumlu var...

Askerlikten ayrıldıktan sonra kurduğu ilk şirkette Irak ile dış ticaret yapmaya başladı. Daha sonra kurduğu şirketinde ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinde risk analizi hizmeti verdi. Bölgenin güvenliği, siyasi çalkantılar, savaş riski, iç karışıklarla ilgili analizler yaptı. 2004’ten beri özellikle Irak’ta şirket kuran ve o bölgede yatırım yapan hem uluslararası hem de ulusal birçok şirkete danışmanlık hizmeti verdi. Basın yayın organlarında güvenlik uzmanı kimliğiyle köşe yazarlığı ve program konukluğu yapmaktadır. Yarar, özel sektörde lojistik, işletme ve basın-iletişim alanlarında da danışmanlık yapmaktadır.

2015 tarihli 60 Yıllık İttifakta Son Gün adlı bir romanı ile 2016 tarihli Bu Delileri Bir Araya Getirmeyecektiniz adlı bir inceleme kitabı vardır. Ayrıca bir röportajında, Arap Baharı’nı, başlayacağı yerden nasıl olacağına kadar doğru tahmin eden 2020’ye kadar yaşanabilecek olayları ve yol haritasını yazdığı ama yayınlatmadığı 2006 tarihli bir kitabı da olduğunu açıklamıştır.

Eşinden boşanan Yarar’ın bir oğlu bulunuyor.