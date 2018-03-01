Meteoroloji tüm yurdu uyardı! Haftasonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda yağışların ve soğuk havanın etkili olması sonucu vatandaşlar haftasonu planlarını hava durumuna göre yapıyor. Peki hafsonu yurtta hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da haftasonu kar yağacak mı? İşte yurtta hava durumu ile ilgili son gelişmeler...

Haftasonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurt geneli Batı’dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı ise mevsim ortalamalarında seyredecek. İstanbul’da Çarşamba günü başlayan kar yağışı devam edecek mi? İşte hafta sonu yurtta hava durumu ile ilgili son dakika haberi…

HAFTASONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu değerlendirmesi şöyle: “Cuma akşam saatlerinden itibaren yeni bir sistem giriş yapacak.Cuma günü ülkemizde parçalı bulutlu bir hava olacak. Batı’ya akşam saatlerinden itibaren yeni bir sistem giriş yapacak ve yağışlar meydana gelecek. Cumartesi ve Pazar günü tüm bölgelerimizde yağış meydana gelecek. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim ortalamalarında. Cuma akşam saatlerinde Batı’dan gelen sistem ülke genelinde etkili olacak Cumartesi günü rüzgar kuvvetli esebilir, lodos etkili olabilir. Kar erimelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tek yağışssız alan Doğu Akdeniz. Pazar günü de Cumartesi günü gibi yağışlı geçecek. Bu yağışlar Kars, Ağrı bölgelerinde kara dönüşecek. İstanbul’da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yağış geçişleri olacak sıcaklık 10-14 derece civarında. Gece 1 dereceden 7-8 dereceye kadar yükselebilir.”

YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu ( İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in kuzeyi ), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bitlis çevrelerinde beklenen kar yağışının akşam saatlerinden sonra yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, zirai don olayı vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Trakya, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif ve orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir’in kuzeyinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BİLECİK °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AYDIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KUTAHYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile sabah saatlerinde Eskişehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

NIGDE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice ( 30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARABUK °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karla karışık yağmur ve kar, sabah saatlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

GIRESUN °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIG °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, öğleden sonra yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KILIS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı yağmurlu