Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor! Saatler kaldı… | Son dakika hava durumu haberleri

Türkiye bugün yağmura teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun dört bir yanından kuvvetli sağanak yağış haberleri gelecek. Bazı şehirlerde sağanak yağışa gök gürültüsü de eşlik edecek. Sıcaklıklar bir süreliğine düşecek...

Meteoroloji’nin günler önce işaret ettiği ve yurdun sağanak yağışlara teslim olacağı perşembe günü geldi. Bugün Türkiye’nin birçok şehrinden yağmur haberleri gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına beklenen bölgeler için de ayrı bir son dakika uyarısı yayınladı. Yağmurun etkisiyle sıcaklıklar birkaç derece düşecek…

TÜRKİYE YAĞMUR ALTINDA!

Bugün Türkiye’nin hemen hemen tamamı yağış alacak. Akdeniz Bölgesi’nin doğusu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nin bazı şehirleri haricinde tüm yurtta yağış bekleniyor. Bazı şehirlerde yağmurlara fırtına da eklenecek. Yağışlar yarın yurdun batısından itibaren sona ermeye başlayacak. Meteoroloji’nin bugün için yaptığı hava durumu tahminleri şu şekilde; Son değerlendirmelere göre; Mersin, Karaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; Batı ve Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Erzurum’un güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Meteoroji Genel Müdürlüğü Ege’nin güneyi için son dakika fırtına uyarısı yayınladı, uyarı şu şekilde;

Güney Ege’de rüzgarın bugün (08.03.2018 Perşembe) öğle saatlerinde batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün (08.03.2018) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor

HAFTA SONU SÜRPRİZİ…

Yağışlı günlerin ardından hafta sonu yurdu güneşli bir hava bekliyor. Türkiye’nin hiçbir şehrinde yağış beklenmezken güneşli havayla beraber sıcaklıklar da artacak. Türkiye baharı hissedeceği ilk hafta sonunu yaşayacak, hava durumuna dair en güncel haberler yine sozcu.com.tr’de olacak…