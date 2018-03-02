Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı: Yarına dikkat! Yurtta hava durumu

Vatandaşlar internetten hava durumu nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden açıklama yaptı “Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.03.2018 Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç Kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
HAFTASONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
“Cuma akşam saatlerinden itibaren yeni bir sistem giriş yapacak.Cuma günü ülkemizde parçalı bulutlu bir hava olacak. Batı'ya akşam saatlerinden itibaren yeni bir sistem giriş yapacak ve yağışlar meydana gelecek. Cumartesi ve Pazar günü tüm bölgelerimizde yağış meydana gelecek. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim ortalamalarında. Cuma akşam saatlerinde Batı'dan gelen sistem ülke genelinde etkili olacak Cumartesi günü rüzgar kuvvetli esebilir, lodos etkili olabilir. Kar erimelerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Tek yağışssız alan Doğu Akdeniz. Pazar günü de Cumartesi günü gibi yağışlı geçecek. Bu yağışlar Kars, Ağrı bölgelerinde kara dönüşecek. İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günü yağış geçişleri olacak sıcaklık 10-14 derece civarında. Gece 1 dereceden 7-8 dereceye kadar yükselebilir.”
YURTTA HAVA DURUMU
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ISTANBUL °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde il geneli yağmurlu
YALOVA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) şekilde esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
IZMIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve zamanla il geneli sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ESKISEHIR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KARABUK °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
SİNOP °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIG °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor
DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KILIS °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz zamanla yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, güneyinde güney ve güneydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, zamanla 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.