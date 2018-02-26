Meteoroloji’den Marmara için şiddetli soğuk ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için bugün başlayacak ve bütün hafta boyu sürecek şiddetli yağış ve kar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli Sakarya ve Yalova’da Perşembe günü kar yağışı beklendiği ifade edildi. Öte yandan Edirne'de şiddetli kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara Bölgesi'nde Orta Akdeniz'den gelen yağışlı sistem etkisini gösterecek. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kar ve karla karışık yağmur görülmesi bekleniyor.

Salı akşam saatlerinden sonra bu yağış dalgası azalırken Çarşamba gününden itibaren yine Orta Akdeniz kökenli daha şiddetli bir yağış sistemi bölgede etkili olması bekleniyor. Aynı gün Balkanlar üzerinde etkili olan şiddetli soğukların Trakya'dan başlayarak Marmara Bölgesinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu sistemin saatte 60 ila 80 kilometre arasında değişen poyraza neden olması bekleniyor.

Çarşamba günü Edirne, Kırklareli ve Trakya'da yoğun kar yağışı görülmesi beklenirken, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli yağmur yağışları bekleniyor.

Yapılan açıklamada, yarından itibaren Trakya'da ani sıcaklık düşüşünün başlayacağı ifade edilirken, Perşembe günü ise sıcaklığın bölge genelinde 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemin Perşembe günü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kar yağışlarına neden olduktan sonra Cuma gününden itibaren bölgeyi terk etmesi ve bölgenin tekrar ısınmasının beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için hafta boyunca, şiddetli yağışlar nedeni ile vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olması uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada soğukların aniden düşmesi nedeni ile Perşembe günü buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken şiddetli poyrazlar sonucu oluşabilecek çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri gibi vakalar için tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

20 DAKİKA İÇERİSİNDE BÜTÜN ŞEHİR BEMBEYAZ OLDU

Edirne’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Bir anda bastıran ve yaklaşık 20-25 dakika içerisinde kenti beyaza bürüyen kar, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı.

Edirne’de beklenen kar erken geldi. Meteoroloji yetkililerinin Çarşamba gününü işaret ettiği şiddetli kar bir anda kenti etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte aniden bastıran kar yağışı sonrası her yer beyaz örtü ile kaplandı.

TRAFİK EKİPLERİ SÜRÜCÜLERİ UYARIYOR

Edirne’de akşam saatlerinde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı, vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Bir yandan kar yağışının sevincini yaşayan öğrenciler kar topu oynarken, diğer yandan da sürücüler trafikte zorlukla ilerlemeye çalıştı.

Kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası Edirne Belediyesi ve Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri alarm durumuna geçti. İl genelinde yolların kapanmaması için hazır bekleyen iş makineleri ve kar küreme araçları teyakkuz durumunda.

Öte yandan, Bulgaristan’a ve Yunanistan’a açılan Kapıkule ve diğer kara sınır kapılarında ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Edirne Valiliği’nden edilinilen bilgiye göre, kar yağışının gece geç saatlere kadar devam etmesi halinde herhangi bir olumsuzluğu mahal verilmemesi için eğitim ve öğretimin tatil edilebilmesinin gündeme alınabileceği belirtildi.

OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ

Edirne’de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Valilik duyurusunda “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” denildi.

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