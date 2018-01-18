Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li meslektaşı Tillerson ile yaptığı ikili görüşmenin ayrıntılarını açıklıyor... Çavuşoğlu, Tillerson'un 'Türkiye'nin hassasiyetlerini anlıyoruz' açıklamasının kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerin açıklamalarının Afrin operasyonunu etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Afrin operasyonunda kullanılmak üzere hava sahası için görüşmelerin Rusya ve İran ile devam ettiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk’te Hande Fırat’ın sorularını yanıtlıyor. Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları…

ABD’den gelen açıkmalar sonrasında hem Savunma Bakanı’yla hem de Dışişleri Bakanı’yla yaptığımız görüşmelerde duyduğumuz rahatsızlığı dile getirdik. Kendileri gazetelerde çıkan haberlere inanmamız gerektiğini söylediler, biz ise bunları bazı askerlerden duyduğumuzu söyledik.

Biz FETÖ’den de, YPG’ye verilen silahlarla ilgili rahatsızlığımızı da dile getirdik. Bu terör örgütüne verilen destek ilişkilerimizde geri dönülmez hasara yol açar. Bu mesajları net bir şekilde kendilerine verdik.

Savunma Bakanı’nı tanırım, doğru söyleyen insanlardan biridir. Bizzat bu konuyla yakından ilgileniyorum dedi. Aynı şeyi Dışişleri Bakanı da söyledi. Ama ABD’nin açıklamaları bizi tam olarak tatmin etmedi. ABD bize Mümbiç’te verdiği sözleri tutmadı.

‘ABD sözünü tutmadı’

Yarın DEAŞ da ismini değiştirebilir ama terör devam eder. Irak’ın bugün yaşadığı durum ABD’nin Irak’ta attığı yanlış adımlardır. ABD’nin Irak’tan ayrılırken yaptığı daha da büyük yanlışlardır. DEAŞ Irak’ta başladı, Suriye’ye geçti, oradan tekrar Irak’a geçti. ABD’ye güvensizliğimiz devam ediyor. Rakka’dan sonra bize verdiği sözleri tutmadı, Mümbiç’te verdiği sözü tutmadı. Obama’nın telefonda Cumhurbaşkanımıza ‘hemen acil’ diye söz vermişti ama sözü tutmadı. Peki YPG Mümbiç’ten çekildi mi? Çekilmedi. Bizim artık ABD’den somut adım görmemiz lazım.

Afrin operasyonu açıklamalardan etkilenir mi?

Yok, olmaz. Biz bu adımları atacağımızı söyledik. Afrin’den bize her gün saldırı geliyor. İdlib’e gözlemci gösteriyoruz, buraya yönelik tacizler de devam ediyor. Biz bu müdahaleyi yapmak zorundayız. DEAŞ, Kilis’e tacizde bulunuyordu. Kilis’te sadece bu yüzden 24 kişi hayatını kaybetti. Biz bunu yapacağız.

Bu tehditle biz karşı karşıyayız. Müttefiklerimizin bize ne kadar destek verip vermediği de ortada. Ama biz bu tehditlerle yaşıyoruz, o ülkelerin de bize faydası yok. O yüzden biz kendi tedbirlerimizi almak zorundayız.

ABD’nin silah toplama sözü

ABD bize kendileri söylemişlerdi; Biz verdiğimiz silahların seri numaralarını alıyoruz. Rakka operasyonundan sonra YPG’deki silahları toplayacağız demişlerdi. Ama Cumhurbaşkanımız bunun pratikte uygulanamayacağını anlatmıştı. ABD’nin verdiği sözü tutması lazım. Tutmazsa güvenilir bir ülke olmaz. Biz her yerde müttefiğiz, dolayısıyla ağızdan çıkan söz tutulmalıdır.

Suriye’de federasyon düşüncesi mi var?

Biz Esad olmamalı konusunda samimiyiz ama ABD’nin de samimi olması lazım. Washington’da farklı açıklamalar, söylemler yapılıyor. Karmaşık bir durum var. O ülkenin kendi iç meselesi ama bu iç mesele Suriye’deki YPG sorununa kadar yansıdığında iç mesele olmaktan çıkıyor. Bizim burada muhatabımız ABD’dir ama bizim rahatsızlığımızı herkes biliyor, Fransa da biliyor…

Afrin operasyonu konusunda Rusya ne diyor?

Biz burada bir müdahale yaptığımızda koordineli yapmamız lazım, Afrin’deki Rus gözlemcilerin etkilenmemesi gerekiyor. Biz birçok adımımızı Rusya ile koordineli yürüttük. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da, mesela Esad konusunda, ama birlikte çalışıyoruz. İdlib bölgesinde rejimin sadece ihlali değil, ilerlemesi de var. Bunun durdurulması gerekiyor. Soçi’ye muhalefetin gidebilmesi için ilerlemenin durdurulması lazım. Bir yerde çatışma varken rejim ile muhalefetin anlaşması gerçekçi değil.

‘YPG masada olmayacak’

Soçi’de YPG masada olmayacak. PKK, Türkiye’deki Kürtlerin temsilcisi mi? Terör örgütünü Kürtlerin temsilcisi olabilir mi? Dünyaya da bunu anlatıyoruz. Siz sadece YPG’yi var sanıyorsunuz ama onların görüşlerini hiç benimsemeyen Kürtler grupları var.

Hava sahası kullanılacak mı?

Karşı olmaması gerekiyor. Biz Suriye’nin, şu an rejimle bir ilişkimiz olmasa da, her zaman toprak bütünlüğünü savunduk. Hava sahası konusunda hem İran hem Rusya ile görüşüyoruz. Buradan havadan bir müdahale için koordinasyonu sağlamalıyız.