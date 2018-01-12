MHP’den bir ilk: Kadın kollarında iki erkek

MHP Zonguldak İl Kadın Kolları yönetimine iki erkek girdi. Türkiye'de ilk olan bu uygulama ile MHP siyaset arenasında bir ilk olarak yerini aldı. İki erkek aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu.

Bir ilk olan bu görevlendirme için Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner’e telefonla ulaştık. Yalçıner, yakın zamanda bir açıklama yapacaklarını ancak şu an bu konuyla ilgili bir açıklama yapmalarının mümkün olmadığını belirtti.

İKİ ERKEK ADAY GÖSTERİLDİ

Zonguldak MHP Kadın Kolları Yönetimine giren Mert Çeküç ve Anıl Taşkıran aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu. İki erkek, Kadın Kolları Başkanlığı’nın aday göstermesi, MHP İl Başkanlığının onayı ve MHP Genel Başkanlığı’nın kabulü ile yönetimde yer aldı.

DEMOKRAT PARTİDE ERKEK BAŞKAN VARDI AMA…

İki erkeğin yönetime girmesi “daha önce böyle bir durum yaşandı mı?” sorusunu akıllara getirdi. Daha önce Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında partinin Kadın Kolları başkanlığına bir erkek getirilmişti.

PARTİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DP Alanya İlçe Teşkilatı’nın genel toplantısında, partinin eski Kadın Kolları Başkanı Nevriye Eğilmez’in İlçe Yönetim Kurulu’na getirilmesiyle yerine, kadın aday çıkmayınca aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı da olan 33 yaşındaki Mutlu Aydemir getirilmişti. Ancak DP İlçe Başkanı Yaşar Uysal, parti tüzüğünde bu birimin, ‘Kadın ve Gençlik Kolları' olarak geçtiğini söyleyerek Mutlu Aydemir’in sadece kadın kolları başkanı olmadığını ima etmişti.