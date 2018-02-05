MHP’li vekilden AKP’ye eleştiri!

MHP Hatay milletvekili Mehmet Ahrazoğlu’ndan AKP ile yürütülen “Milli mutabakat” sürecinde çıkış geldi. Ahrazoğlu a Haber’de MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 6 yıl önceki sözlerini hatırlatarak, “Genel Başkanımızın o günkü uyarılarına karşı tedbir alsaydık bugün bunları yaşamazdık” eleştirisinde bulundu.

“Memleket Meselesi” adlı programda konuşan Ahrazoğlu, Kilis'lilerin 2016 yılında atılan roketlere anlam veremediğini ve kızdığını belirterek ‘'Ancak, bugün atılan bombaların, atılan roketlerin ne manaya geldiğini biliyoruz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. Dimdik ayakta duracağız, bedeli neyse ödeyeceğiz diyorlar.'' açıklamasını yaptı.

BAHÇELİ UYARMIŞTI

Ahrazoğlu AKP'ye yönelik üstü kapalı eleştirisini ise şöyle dile getirdi:

‘'Genel Başkanımız 26 Temmuz 2012'de yaptığı açıklamada, ‘Sınırlarımıza yakın alanlarda bölücü terör yuvalanmasının devleşmesine müsaade etmeyecek ataklık ve proaktiflik göstermelidir. Suriye'nin kuzeyinde hiçbir şart altında özerk, federasyon ve bağımsız bir Kürdistan kurulmasına fırsat verilmemeli, caydırıcılık ve milli güç unsurları seferber edilmelidir' ikazında bulunmuştu.

6 Ağustos 2012'de ise, ‘Ülkemize yönelen tehditleri en aza indirmek amacıyla, batı ucu Afrin'i ve doğu ucu da Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek Hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalı ve icra edilmelidir' önerisini getirmişti. Genel Başkanımızın o günkü uyarılarına karşı tedbir alsaydık, bugün bunları yaşamazdık”den görüntüler ortaya çıktı.