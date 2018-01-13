Milli Eğitim standında skandal kitap

Milli Eğitim Bakanlığı izni ile açılan stanttaki kitaplarda skandal ifadeler... Ordu'da bir ilkokulun önünde dağıtılan bu kitap tepki çekti.

Ordu'nun Perşembe İlçesi'ndeki Atatürk İlkokulu önünde Milli Eğitim Bakanlığı izni ile açılan stantta skandal bir kitap dağıtıldı. Mürşide Uysal imzalı “Peygamberimizden dini hikayeler” isimli kitapta çocuklara ayetlerden örnekler verilirken, skandal öykülere de yer verildi.

Kitapta şu ifadeler yer aldı: “Amcamın güzel kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ona yaklaşmak istedim. Ama bana yüz vermedi. Bir süre sonra kıtlık oldu. Amcamın kızı bana geldi. Açlık ve yoksulluk içinde olduklarını söyledi ve benden yardım istedi. Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında 120 altın verdim. Kabul etmek zorunda kaldı. Arzuma kavuşacağım sırada bana: Allah'tan kork! Allah'ın yasakladığı şekilde bana sahip olma, dedi…” 6-10 yaşındaki çocuklar için hazırlanan kitabın içeriği ile ilgili de yarışma düzenleneceği belirtildi. Öğrenci velileri ve vatandaşlar konuya tepki gösterirken, yetkililerden ise henüz bir açıklama gelmedi.