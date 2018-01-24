24 Ocak Şans Topu sonuçları: Yine devretti! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından internet üzerinden düzenlenen canlı yayınla açıklandı. MPİ 867. hafta büyük ikramiye tutarını belirledi. Şans Topu bu hafta da 5+1 bilen çıkmayınca devretti. Peki bu hafta Şans Topu büyük ikramiye ne kadar oldu? İşte MPİ 24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu’ndan büyük ikramiyeyi bu hafta da bilen olmadı Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda, canlı yayında Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. MPİ tarafından düzenlenen Şans Topu her hafta çarşamba günü millipiyango.gov.tr üzerinden canlı yayında belli oluyor. Geçen hafta ikramiye sahipsiz kalmış 779 bin 112 lira devretmişti. Bu hafta ise büyük ikramiye 1 milyon 600 bin TL olmuştu. İşte 24 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları…

24 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyago İdaresi (MPİ), Şans Topu oyunlarında büyük ikramiye tutarı olarak bu hafta 1 milyon 600 bin TL veriyor. İşte Şans Topu sonuçları:

6, 11, 14, 17, 29 +11

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Şans Topu oyununda ‘+’ rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar…

9, 10, 16, 29, 34 + 6

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

İKRAMİYEMİ NEREDEN ALABİLİRİM?

(3) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(6) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenmektedir.

ŞANS TOPU OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.