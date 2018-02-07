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Müdürün makam odasında 1 milyon lira değerinde tablo

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın makam odasını, “Çiçek Toplayan Kız” adlı milyonluk tablo süslüyor…

Kamil ELİBOL
03:007 Şubat 2018
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Müdürün makam odasında 1 milyon lira değerinde tablo
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’ın makam odasını, “Çiçek Toplayan Kız” adlı milyonluk tablo süslüyor…

Türkiye'nin ilk askeri ressamlarından olan Halil Paşa'nın yaptığı servet değerindeki tablonun Halkbank Sanat Galerisi'nde sergilenmek yerine, makam odasının duvarına asılması, tartışma yarattı.

Halkbank, 1991 yılındaki müzeyadede Halil Paşa'nın “Çiçek Toplayan Kız” tablosuna 325 bin lira ödeyerek sahip olmuştu.

Halkbank, 1991 yılındaki müzeyadede Halil Paşa'nın “Çiçek Toplayan Kız” tablosuna 325 bin lira ödeyerek sahip olmuştu.

Tablonun Genel Müdür'ün makam odasında olduğu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Ayrancı'nın ziyaretiyle ortaya çıktı. Tablonun Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan döneminde makam odasına asıldığı öğrenildi. Müzayede uzmanları, “Bu tablo 61×81 cm boyutlarında ve çok değerli. Bugün satmaya kalksanız bir milyon liraya kadar fiyat biçilir” dedi.

Halil Paşa

Halil Paşa

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