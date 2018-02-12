Muğla Serpil’e veda etti

Muğla’nın Menteşe İlçesi’nin simgesi ve cenazelerin cami avlularında konuğu, Serpil Dağdelen (76), sürekli bindiği cenaze aracına dün son kez bindirildi.

Halil EĞRİBOYUN / Sozcu.com.tr

Önceki gün, Saburhane Cami'de cenaze namazı kılındığı sırada, Dağdelen mezarlığa gitmek için sürekli bindiği cenaze aracının altında kaldı. Aracın altından yaralı kurtarılan talihsiz kadın hastanede yaşamını yitirdi.

7'den 70'e her yaşta herkesin tanıdığı, Muğla'nın tanınmış ama fakir insanı, Karia'nın dışa serpilen özgürlüğü ve barışı olan Serpil Dağdelen, belediyeye ait halk otobüslerinde gönüllü olarak hosteslik yapıyordu. Muğla halkının sevgili Serpil Ablası ve kara gün dostunun adına park açılmış, kent merkezine heykeli dikilmişti.

Serpil Dağdelen'in ani ölümü herkesi üzerken cenaze törenine Serpil Dağdelen, için Menteşe İlçesi'nde Saburhane Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde cami avlusu arkadaşları Hava ve Yaşar sürekli yas etti. Hava'nın Serpil ablası için yaktığı ağıdı, cenazeye katılanları ağlattı.

Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ula Belediye Başkanı Ümit Karaaslan, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban'ın yanı sıra , Mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serpil Dağdelen Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere cenaze arabasına son kez bindirildi. Güzel insan, üzüntüleriyle sevinçleriyle ve sırlarıyla yeni şehir mezarlığında toprağa verildi.