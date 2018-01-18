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Muğla yine sallandı

Muğla’da saat 01.06’da merkez üssü Köyceğiz ilçesi Balcılar Mahallesi olana 3,6 şiddetinde deprem oldu.

02:0818 Ocak 2018
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Muğla yine sallandı
Muğla’da saat 01.06’da merkez üssü Köyceğiz ilçesi Balcılar Mahallesi olana 3,6 şiddetinde deprem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06'da 3,6 şiddetinde deprem oluştu.

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Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.

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Bölgeden alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. İHA

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