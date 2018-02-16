Muharrem İnce harekete geçti

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Twitter'dan bir çağrıda bulundu. Kişisel hesabından bir dilekçe örneği paylaşan İnce, "Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık" dedi.
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini kişisel Twitter hesabından paylaştı. İnce önerisinde, “Üst üste iki genel seçimde partisinin birinci parti olmaması halinde başarılı olamayan genel başkanın değişiminin önünün açılması” maddesine yer verdi. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce tüzük değişikliğine ilişkin önerilerini kişisel Twitter hesabından paylaştı.
İnce, “Üyelerimize çağrı” diye başladığı notunda, “Tüzük değişikliği önerimize ilişkin imza süreci başlattık. Sadece CHP üyelerinin imzalayacağı metni kamuoyumuzla paylaşıyoruz. İmzalayan üyelerimizin ıslak imzalı dilekçelerini Muharrem İnce TBMM/Ankara Adresine göndermelerini rica ediyorum” dedi.
İnce’nin tüzük değişikliği önerisi şöyle:
Son güncelleme: 16:0116.02.2018