Muharrem İnce için mükerrer imza iddiası

Muharrem İnce'nin adaylık dilekçesinde imzası bulunan delegelerden 49'unun mükerrer imza olduğu iddia edildi. Kurultay Divanı, imzaların incelendiğini açıkladı.

Muharrem İnce CHP kurultayında “Genel Başkan Adayı” olarak konuşma yaparken, salonda bir söylenti hakim oldu. İnce 165, Kemal Kılıçdaroğlu ise 1081 delegenin imzası ile aday olmuştu. Ancak kulislere yayılan söylentiye göre, Kurultay divanı imzaları kontrol edince 49 oyun mükerrer kullanıldığını belirledi.

Bu 49 oyun geçersiz sayılması halinde, İnce'nin delege desteği 116’ye düşecek ve adaylığının düşmesi gündeme gelebilecek.

CHP'de Genel Başkan adaylığı için kurultay delegelerinin yüzde 10'unun imzasının alınması gerekiyor. Bu da 1266 delegenin en az 126'sının imzası demek oluyor. Ancak 49 oy mükerrer sayılıp, geçersiz olursa, her iki adayın dilekçesinden de düşürülebilecek. Bu durumda İnce de genel başkanlık için imza sayısının altına düşebilecek. Kesin kararı Divan Kurulu verecek.

İnce’nin ekibi rahat

Divan’da şu an mükerrer imzalar inceleniyor. Sözcü’ye konuşan Muharrem İnce’nin ekibi ise “Mükerrer varsa çağırıp sorsunlar Hepsi İnce’ye verdikleri imzayı geçerli olduğunu söylüyor” dediler.

‘SAĞLAMA’ NASIL YAPILIYOR?

Mükerrer oy olduğunda sistem şöyle işliyor; Divan Başkanı, mükerrer imza veren kişiyi çağırıp, hangi imzasının geçerli olduğunu soruyor. İmzacı kişinin beyanı doğrultusunda, imza vermediğini söylediği kişiye olan imzasını siliyor, diğer imza geçerli kalıyor. Ancak çağırılan imzacı Divan'a gidip de, hangi imzasının geçerli olduğunu söylemezse, imza her iki listeden de siliniyor.