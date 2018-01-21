Mühimmat deposu tam isabetle vuruldu!

TSK, PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin'de Mühimmat Deposu olarak kullanılan tünelin tam isabetle vuruş görüntülerini yayınladı. Görüntüleri yorumlayan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, "Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok. Bu da TSK’nın kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına girin kaçacağınız bir yer yok yani" dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de yürütülen hava operasyonunda PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan tünele nokta atışı yaptı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen operasyonun görüntüleri paylaşıldı. ‘KAÇACAĞINIZ HİÇ BİR YER YOK' Bu sabah TSK'nın yayınladığı ve terör örgütüne ait mühimmatların bir tünelde vurulduğuna ilişkin görüntüyü yorumlayan Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, “Bunların vurulamayacağını düşünüyorlardı. Füzeyi görüyorsanız, yukarıdan açıyla gelmiyor, aşağıdan açıyla geliyor. Bu füzelerin özelliği kendisine yüklenmiş kodla ilerliyor. Böyle bir tüneli yukarıdan atılan bir füzeyle vurma şansınız yok, yere yakın gelmeli ki tünelin içine girsin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı enstrümanın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Nereye girerseniz girin, ister tünele ister yerin altına girin. TSK’nın kendi imkanlarıyla ürettiği bu silahlarla beraber gideceğiniz, kaçacağınız hiçbir yer yok. Bu görüntü gelinen yeri çok net gösteriyor” dedi. İLGİLİ HABER İşte Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan Leopar tanklarının özellikleri İLGİLİ HABER Afrin harekatında son durum DHA