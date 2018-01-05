Murat Hazinedar canlı yayında o raporla ilgili açıklamalarda bulundu

Gündemi sarsan gelişme sonrası özel bir TV kanalının canlı yayınlanan programında gazeteci İsmail Saymaz, Murat Hazinedar'la ilgili CHP'nin iki yıl önce hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti... Bunun üzerine Hazinedar, programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı’nın ardından, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da görevden uzaklaştırıldı…

Gündemi sarsan bu gelişme sonrası CNN Türk kanalında yayınlanan ‘Gece Görüşü’ programında gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin iki yıl önce Murat Hazinedar’la ilgili hazırladığı yolsuzluk raporunun olduğunu iddia etti.

SAYMAZ: BU RAPORDA BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’YLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ İDDİALAR VARDI

Saymaz “3 Milletvekili bir rapor hazırlamıştı. Bu raporda Beşiktaş Belediyesi’yle ilgili çeşitli iddialar vardı. Bunlardan bir kısmı Beşiktaş çarşıda çeşitli plan tadilatlarının yapılmasına karşılık yüksek meblada paralar alındığı, bir kısmı Hazinedar’ın şoförünün bir eğlence merkezinin bir anda hissedarı olduğu ifade edilmişti. Bazı üniversite binalarının eğer belli miktarda para verilmezse yıktırılacağı yönünde tehdit edildiği iddaa edilmişti. Ve o raporda Cumhuriyet Halk Partisi’nin ihraç istemiyle Murat Hazinedar’ı disipline sevk etmesi ve gereğinin yapılması vurgulanmıştı’ ifadelerini kullandı.

HAZİNEDAR: ‘BU RAPOR VARSA BANA VERİN’ DEDİM

Saymaz’ın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Hazinedar, Saymaz’ın iddialarına tepki gösterdi.

Hazinedar “Bu rapor havuz medyası tarafından daha önce de dikte edildi. Sayın Saymaz da havuz medyasının beyanlarına atfen ısrarla bu rapordan bahsediyor. Bizzat ben bu raporu partiye müracat ederek varsa bana verin diyerek kendim istedim. Özellikle havuz medyasının dezenformasyonlarına hizmet etmek, gerçekten hep hakkında olumlu düşündüğüm İsmail Saymaz’a mı düşmüş?” dedi.

Bu açıklamaların ardından Saymaz, “Sayın Hazinedar, ben gazeteciyim… Size karşı değil yurttaşlara karşı sorumluyum” ifadelerinde bulundu.