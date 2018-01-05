Mustafa Hoş: Bu ülkenin siyasetçiden çok gerçek gazeteciye ihtiyacı var

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta UNESCO’nun dünya mirası listesine aldığı Bergama’ya konuk oldu. Halk Arenası'na konuk olan, halkın gerçekleri öğrenme hakkına haberler ve yazdığı kitaplarla hizmet etmekten vazgeçmeyen dürüst ve cesur gazeteci Mustafa Hoş, ülkenin siyasetçiden çok gazeteciye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Uğur Dündar ile Halk Arenası'na konuk olan gazeteci Mustafa Hoş, ülkenin siyasetçiden çok gazeteciye ihtiyacı olduğunu belirtti.

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CHP'li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını da değerlendiren Hoş, “Belediyelere yapılan operasyonlar ikna edici değil” dedi.

Gazeteci Mustafa Hoş yaptığı açıklamada, “Şimdi bu operasyonu yapan kişi yani İçişleri Bakanı, ‘Sen bittin!’ diyen biri. Bu yüzden bu kişinin başka bir belediyenin başkanına operasyon düzenleme hakkı hukuken olamaz. Şimdi ‘Sen bittin’ demek bir hukuksal zemin değildir. Bu bir tehdittir ve aynı zamanda bir siyasetçi dili de değildir. Bu lafları söyleyen birinin operasyon yapması inandırıcılığını kaybettirir. Bu aynı zamanda orada suçlu birinin olması durumunda da suçunun örtülmesini sağlıyor. Bir insanı hırsızlıkla suçladığınız zaman onun belgelerini sunmanız gerekiyor. Şimdi bir operasyon gerçekleştirildiği zaman bu devlet operasyonu olmalı ancak bu daha çok bir siyasi operasyona benziyor. Biz gazeteciler, gerçeği araştırmak, ulaşmak imkanına sahip değiliz. Çünkü gerçeği araştıran insanlar tehdit altında. Bizim gerçeğe her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Bu yüzden bu ülkenin siyasetçiden çok gerçek gazeteciye ihtiyacı var.”