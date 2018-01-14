Mustafa Tuna: Çukurambar öldü Allah rahmet eylesin

Ankara'nın yeni belediye başkanı Mustafa Tuna, Ankara'nın kentsel dönüşümle çok konuşulan bölgelerinden biri haline gelen Çukurambar'ın kötü planlandığını, yeni ruhsat başvurularının ise değerlendirilmeyeceğini belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna belediyelerin siyaset değil hizmet yeri olduğunu ve kendilerinin de bu anlayış ile Ankaralılara hizmet edeceğini söyledi.

Cnn Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hafta Sonu programına konuk olan Bundan sonra rant esaslı bir imar durumunun olmayacağını anlatan Tuna, Çukurambar bölgesinde ciddi planlama hataları yapıldığını belirtti. Tuna, “Rant esaslı ne demek? Etrafında dubleks binalar var gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin. Çukurambar bölgesindeki binalar öldüler, ölecekler. 5-10 sene sonra taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi olacak. Çok kötü, çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz. Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü.” dedi.

Melih Gökçek’in istifasıyla göreve gelen Doç. Dr. Mustafa Tuna, geçtiğimiz yıllarda sürekli polemik konusu olan Ankara’nın içme suyu kalitesi konusuna da değinen Tuna “Şebeke suyu içilebilir. Sağlık bakımından bir sıkıntı yok ama hoş bir içimi de yok. Tat konusu biraz farklı. Bazısı baklavayı sever bazısı kadayıfı sever.” ifadelerini kullandı. Tuna Ankara’nın kısa vadede kuraklıktan kaynaklı bir su problemi yaşamayacağını da belirtti.