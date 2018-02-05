NATO kışlası önünde Türk bayraklı protesto

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Afrin'e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun baba ocağının karşısındaki NATO kışlasının duvarına Türk bayrakları asılması üzerine, Amerikalı nöbetçi subayın bayrakları indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde NATO kışlasının önünde toplanan kalabalık olayı Türk bayraklarıyla protesto etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye’de Afrin’e yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda, PKK/YPG’li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ailesinin Buca’daki evine önceki gece saatlerinde taziye için gelen vatandaşlar caddeyi Türk bayrakları ile donattı.

NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın yer aldığı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası’nın duvarına da asılan Türk bayraklarını, iddiaya göre Amerikalı nöbetçi subayın gece indirtmek istediği öne sürüldü. Bunun üzerine bugün akşam saatlerinde şehidin baba ocağı önünde toplanan vatandaşlar, olayı protesto etmek için Orgeneral Vecihi Akın Kışlası’nın duvarına Türk bayrakları astı. Sık sık ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atan kalabalığa caddeden araçlarıyla geçen vatandaşlar da korna çalarak destek oldu.

Olayla ilgili AKP İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve Büyük Birlik Partisi İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz ortak basın açıklaması yaptı.

Kalabalık, basın açıklamasının ardından hep birlikte İstiklal Marşı okuduktan sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, Türk bayrakları NATO kışlasının duvarlarında asılı halde duruyor.

DHA