Necmi Kadıoğlu’nu bu görüntüler mi yaktı?

Görevinden istifa eden AKP'li Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun makam odası olduğu tahmin edilen bir odada iki kadınla samimi skandal görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntüler, eski Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu'na ait. Kadıoğlu’nun makam odası olduğu tahmin edilen bir odada iki kadınla samimi görüntüler vermesi dikkat çekiyor.

ÖNCE ÖPÜYOR SONRA ELİNDEN TUTUYOR

Kadıoğlu, odasına giren iki kadına sarıldıktan sonra biriyle öpüştüğü, kadının elinden tutarak masasının önündeki koltuklara doğru eşlik ettiği, daha sonra da kadınlarla Kadıoğlu arasında bir konuşmanın başladığı görülüyor.

İSTİFAYA BU GÖRÜNTÜLER Mİ NEDEN OLDU?

Kadıoğlu, 13 yıl 8.5 ay sonra yürüttüğü başkanlık görevinden ayrılma nedenine ilişkin sağlık sorunlarını gerekçe gösterse de, Kadıoğlu'nu istifaya götüren sürecin sosyal medyada dolaşıma giren bu görüntülerle başladığı iddia edildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, “Belediye ile ilgili tartışılan bir konu yok” derken, AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal da Kadıoğlu’nun istifasının önceki istifalarla benzer olmadığını, sağlık nedeniyle olduğunu söylemişti.

KADIOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Bu skandal görüntüler üzerine Kadıoğlu, Büyükçekmece 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde altısı tutuklu 10 sanığın yargılandığı bir davanın olduğu, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin de dava hakkındaki yayın yasağı kapsamında bulunduğunu kaydetti.

Twitter hesabından açıklama yayınlayan AKP'li siyasetçi, görüntülerdeki kadınların mahkemede bunu maddi menfaat elde etmek için yaptıklarını söylediklerini öne sürdü.

İşte komuoyunu bilgilendiren o açıklaması;