Nevşin Mengü’den sosyal medyayı sallayan Bilal ve Burak Erdoğan tweet’i

Erdoğan, dün İstanbul'da 'Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak' isimli panelde kürsüye çıktı. Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın devamı olduğunu söylemesi üzerine Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan tweet geldi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen ‘Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid’i Anlamak’ programında konuştu. Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı daha önceki devletlerimizin birbirlerinin devamı olduğu gibi Osmanlı’nın devamıdır” dedi.

Bunun üzerine Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan esprili bir tweet geldi. Mengü'nün attığı tweet sosyal medyada büyük ses getirdi.

İşte Erdoğan'ın sözlerine karşı Mengü'nün attığı o tweet: