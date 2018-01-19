Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karın tadını böyle çıkardılar

Yozgat’ta akşam üzeri başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

01:4619 Ocak 2018
Haberler Gündem
Karın tadını böyle çıkardılar
Yozgat’ta akşam üzeri başlayan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı vatandaşları sokağa döktü.

resimid_4469551

Bazı vatandaşlar ilerleyen saatlere rağmen karın keyfini kayarak çıkarırken bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

resimid_4469552

Yozgat'ta üniversite eğitimini sürdüren Furkan Enes Mühendisoğlu, “Adana'dan geliyorum. Uzun yıllar sonra tekrar kar gördüm. Sınav stresini üzerimizden atmak için arkadaşlarla birlikte karın keyfini çıkarıyoruz” dedi.

resimid_4469553

Öte yandan etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken sürücülerin yardımına yine vatandaşlar koştu. Yozgat Belediyesi ekipleri şehir merkezinde karayolları ise ana yollarda tuzlama çalışması yaptı. İHA

Son güncelleme: 01:5119.01.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar