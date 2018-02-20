O kadın terörist Türkiye’ye getirildi

2014 yılında Hollanda üzerinden önce Türkiye'ye daha sonra kara yolu ile Suriye'ye giden ve terör örgütü IŞİD'e katılan 3 çocuk annesi H.K., MİT ve ÖSO tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir Çiçekdağı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan H.K., 2014 yılında eşi M.K., ve 3 çocuğu ile Hollanda’da terör örgütü IŞİD ile tanıştı. Eşi ve 3 çocuğu ile birlikte Hollanda’dan uçakla Ankara’ya gelen H.K., buradan da kara yolu ile Suriye’ye gitti.

IŞİD saflarına katılan M.K., ve eşi H.K., Suriye’ye IŞİD saflarında savaşmaya başladı. Rakka’da örgüt adına eylemler yapan M.K. ve eşi H.K., Kırşehir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekipleri tarafından kayıt altına alındı.

M.K. Suriye’de savaşırken yaşamını yitirirken, 3 çocuğu ile kalan H.K., 4 gün önce MİT ve ÖSO tarafından Afrin yakınlarında bir köyde yakalandı. Yakalanan H.K., sorgulanmak üzere Türkiye’ye getirildi.

İHA