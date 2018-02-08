O rüya gerçek oldu

Uğur Dündar'ın aylar önce kaleme aldığı köşe yazısındaki 'temennisi' nihayet gerçek oldu. Dündar ve Gökmen Ulu, İzmir Narlıdere ve Urla sahillerinde balık tuttu, dostluğun ve özgürlüğün tadını çıkardı. Bu tablo, "Rüya gerçek oldu" dedirtti.

SÖZCÜ’ye yönelik algı operasyonu doğrultusunda muhabirimiz Gökmen Ulu 19 Mayıs’ta gözaltına alınmış, 26 Mayıs’ta tutuklanmıştı. Gökmen Silivri Cezaevi’nde ağır koşullar altında tutulurken, mektup alması ve yazması yasaktı. Gazete okuyabiliyordu. Yazarımız Uğur Dündar, gazetemizdeki köşesinden yazdı mektubunu. Dündar, 20 Temmuz 2017’deki mektubuna şöyle başlamıştı : “Sevgili Kardeşim Gökmen. Dün gece rüyamda seni gördüm. Bir akşamüstü İzmir’in güzelim Sahil Evleri’nde deniz kıyısına oturmuş, meltemin hafif okşayışlarla dalgalandırdığı sularda balık tutuyorduk. Tepemizden martılar geçiyor, çığlıkları uzaklardaki bir yaz bahçesinde çalan nihavent şarkılara karışıyordu. Kırmızının tüm tonlarını saçarak alçalan güneş, ufuk çizgisinde suları adeta yudumlarcasına ağır ağır batıyordu. O kadar çok balık vardı ki, attığımız oltaların hiçbiri boş gelmiyordu. Bereketli deniz bize cömertçe çipura, sargoz ve gopez ikram ediyordu. Bir süre sonra ‘Bu kadarı bize yeter, gerisi kısmeti olanlara kalsın’ diyerek kalktık.”

Dündar mektubunu “Rüyamın gerçeğe dönüşmesini ve o deniz kıyısında yan yana oturup, oltalarımızı bereketli sulara atacağımız günlerin bir an önce gelmesini diliyorum” sözleriyle noktalamıştı.

Gökmen Ulu, cezaevine ziyarete gelen avukatı aracılığıyla gönderdiği yanıtta, “Ne yazık ki bir fırtına beni memleketimin dingin sularından, yuvamdan ve sevdiklerimden kopartıp uzak diyarlara sürükledi. Her fırtına diner elbet. Umarım geride bırakacağı hasar çok büyük olmaz” demişti.

O fırtına dindi. Gökmen, 174 gün tutsaklığın ardından çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye olarak özgürlüğüne ve sevenlerine kavuştu. Çıktıktan sonra “Yıkılma Sakın” adlı kitap yazan Gökmen, bir yandan da cezaevi şartlarından kaynaklanan hastalıklarla mücadele etti. Tedavisi büyük ölçüde tamamlanan Gökmen, işbaşı yapmadan önce özgürlükte bir kez daha ustası Uğur Dündar ile buluştu. Uğur Dündar ve Gökmen Ulu, İzmir Narlıdere ve Urla sahillerinde balık tuttu, dostluğun ve özgürlüğün tadını çıkardı. Bu tablo, “Rüya gerçek oldu” dedirtti.