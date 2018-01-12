Ödediği hesaba kızdı kurşun yağdırdı

İstanbul Avcılar'da ödediği hesabı sindiremeyen müşteri 'Beni kandırdınız' diyerek eğlence mekanına kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan mekanın aşçısı hayatını kaybederken, şüpheli ise polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 4 Ocak’ta sabaha karşı 05.40 sıralarında Avcılar’da yaşandı.

İddialara göre, 46 yaşındaki Ayhan S. Firuzköy Bulvarı’nda bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Eğlence mekanında yanına gelen bir kadınla eğlenen Ayhan S.’ye ilk olarak bin liralık hesap geldi. İlk hesabı ödedikten sonra tek başına eğlenmeye devam eden müşteriye 280 lira ikinci hesap geldi. Onu da ödeyerek eğlenmeye devam eden müşteriye birkaç kez daha hesap geldi. Toplamda yaklaşık 3 bin lira ödeyen Ayhan S. eğlence mekanının kapanması üzerine ayrıldı.

HESABI SİNDİREMEDİ, KURŞUN YAĞDIRDI

Mekan çalışanlarının da ayrılacağı sırada Ayhan S. geri döndü. Garsonlara fazla hesap ödediğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Ayhan S. silahını çıkartarak çalışanların üzerine rastgele ateş açtı.

TEPKİ GARSONA KURŞUN AŞÇIYA

Açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan mekânın aşçısı 48 yaşındaki Mahir Çelik kanlar içinde yere yığıldı. Ayhan S.’nin kaçmasının ardından özel hastaneye kaldırılan Mahir Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır doğumlu olan 48 yaşındaki Mahir Çelik’in suç kaydının bulunduğu ve tek başına yaşadığı öğrenildi.

POLİSTEN SIKI TAKİP

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri mekân çalışanlarına kurşun yağdıran şüpheli Ayhan S.’nin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Sıkı takip sonucu Esenler’de saklandığı adresi belirleyen ekipler, 9 Ocak’ta yapılan baskınla Ayhan S.’yi gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Ayhan S.’nin ‘Beni kandırarak fazla hesap ödettiler’ dediği öne sürüldü. Hakkında çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Ayhan S. sevk adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.