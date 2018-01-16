OHAL ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı açıkladı

Büyük tartışmalara neden olan OHAL süresiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Yeniden olgunlaşan durumlar ortaya çıkmazsa, bunu siyasi iradenin değerlendireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN Türk’te yayınlanan programda konuştu. OHAL’in ne zaman biteceği konusuna değinen Uçum, “Terörle mücadele, sınır güvenliği ve FETÖ ile mücadele konusunda farklı durumların gelişme ihtimali olabilir. OHAL’i gerektirecek herhangi bir konu bundan sonraki süreçte ortaya çıkmazsa, bunu siyasi iradenin değerlendireceğini düşünüyorum. En azından böyle bir objektif bakış açısıyla meselenin ele alındığını biliyorum” ifadelerini kullandı.