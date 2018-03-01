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Kağıthane’de yangın! Mahsur kalanlar var

Okmeydanı'nda bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangında bazı vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. 

android-time 17:06 1 Mart 2018
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Kağıthane’de yangın! Mahsur kalanlar var
Okmeydanı'nda bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangında bazı vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. 

Yangın Kağıthane’de 6 katlı iş merkezinde saat 16.30 sıralarında çıktı.

Girişteki elektrik panosunda  çıktığı belirtilen yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Üst katlardaki atölyelerde çalışanlar içeride mahsur kaldı. Pencere ve çatıya çıkanlar itfaiyeyi bekledi. İtfaiye beklenirken çevredekiler merdiven uzatarak mahsur kalanlara yardım etmeye çalıştı.

Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Son güncelleme: android-time 18:3001.03.2018
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