Okul servisinde eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi

İstanbul Üsküdar’da kendisinin aldattığını öne sürdüğü eşi Asiye Aykan’ı park halindeki bir serviste öldürdüğü ve eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü servis şoförünü yaraladığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Yılmaz Aykan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelinin “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde 27 Kasım 2017 tarihinde kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Asiye Aykan'ı park halindeki bir serviste silahla ateş ederek öldürdüğü ve eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü servis şoförü Mehmet Yılmaztürk'ü silahla yaraladığı gerekçesiyle “eşi kasten öldürmek” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklu bulunan Yılmaz Aykan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, olayın park halinde bulunan servis minibüsü içinde meydana geldiği belirtilirken, maktul Asiye Aykan'ın ölümünün “ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama” sonucu gerçekleştiğinin belirlendiği ifadeleri yer aldı.

Kaçmaya çalıştığı sırada vurulmuş

İddianamede, olayda yaralanan Mehmet Yılmaztürk'ün, olay günü daha önceden yanında çalışan Asiye Aykan ve eşi Yılmaz Aykan'ın kendisi ile görüşmek amacıyla buluşmak istediklerini, şüphelinin kendisine “buradan hareket et, aşağı dere kısmına doğru sür” dediğini, sonra Fildişi Sokak istikametinde durmasını istemesi üzerine aracı durdurduğunu, şüphelinin birdenbire kafasına silah dayadığını, bunun üzerine kendisinin eliyle silaha müdahale edip kaçmaya çalıştığı sırada şüphelinin silahı göğsüne doğrulttuğu ve ateş ettiğini, araçtan atladığını ve Asiye Aykan ile arasında ilişki olmadığını beyanla şikayetçi olduğu ifadeleri yer aldı.

“Olayın nedeni, namus meselesi”

Evinde yakalanan şüpheli Yılmaz Aykan'ın olayı tasarlayarak gerçekleştirmediği, bir anlık öfkeyle yaptığını savunduğu, olayın namus meselesi olup, eşini ve Mehmet Yılmaztürk'ü kendisinin vurduğunu kabul ettiği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Şüpheli Yılmaz Aykan'ın ruhsatsız tabanca ile eşi Asiye Aykan'ı kasten öldürdüğü, aynı kasıtla ve eşi ile ilişkisi olduğu düşüncesi ile Mehmet Yılmaztürk'ü öldürmeye teşebbüs ettiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.