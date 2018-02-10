Okul servisinde taciz skandalı

Okul servisinde bir dizi ihmalle sonucu bırakılan Alperen’in ölümüyle Türkiye’ gündemine oturan okul servislerinde skandallar bitmek bilmiyor. Benzer bir olay İstanbul Bağcılar’da meydana geldi.İddiaya göre 4 yaşındaki kreş öğrencisi Ö.D.B. kreş servisinin şoförü E. A. ve servisin hostesliğini yapan eşi N. A. tarafından cinsel istismara uğradığı iddia ediliyor. Tanık ile mağdurenin ifadelerinin örtüşmediğine dikkat çeken savcı, sanık karı koca hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açarken, küçük Ö.D.B.’nin mahkeme huzurunda dinlenmesinin daha doğru olacağını belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Küçükçekmece'de 13 Nisan 2017'de gerçekleşen olay şöyle oldu: Olay tarihinde 4 yaşında olan Ö.D.B. yaklaşık bir yıldır Halkalı'da bulunan bir kreşe gidiyordu. Kreşten eve döndüğünde kızının durgun halini fark eden anne Ö.B. kızına ‘neyi olduğunu’ sordu.

‘SERVİS ABLA YOKKEN…’

‘Küçük Ö.D.B. ‘servis abla' yokken ‘servis amcadan korktuğunu, servis şoförünün arabada kimse yokken elbiselerini çıkardığını, vücuduna dokunduğunu, el yüz hareketleri ile göstererek anlattı ve bunun her zaman olduğunu söyledi.

‘SERVİS AMCA İLE YALNIZ KALMAK İSTEMİYORUM’

Ailenin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan küçük kız “Servis amca ile yalnız kalmak istemiyorum, sadece okula gitmek istiyorum, servis amca beni severken saçıma, koluma ve bacaklarıma dokunuyor, kıyafetimin üzerinden dokunuyor, sadece buraya dokunuyor ” diyerek özel bölgesini gösterdi ve ekledi “Servis abla da burama dokunuyor” dedi. Ö.D.B. ifadesinin devamında “Servis abla göbüşüme dokunuyor, Servis amca kendi kıyafetlerini çıkarıyor, bunu arabanın içinde yapıyor, pantolonunu çıkarıyor, çamaşırını da çıkarıyor, çıkardığında ben gördüm, ben onun popişini (penis bölgesini göstererek) gördüm, servis amca benim popişime (vajina bölgesini göstererek) 2 kere dokundu, kıyafetimi çıkarmadı, üzerinden dokundu” diye konuştu.

“CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR”

Çocuk İzlem Merkezi'nde hazırlanan raporda Ö.D.B. hakkında yaşının küçük olması nedeniyle ifade etme becerisinin yetersiz olmasına rağmen, somut detayları ve dokunma davranışlarını tanımlayabildiği, yeni ve yabancı ortamda gergin olduğu, bu sebeple maruz kalınan olayı paylaşmaya yönelik dirençli bir tavır sergilediğine ileri sürüldü. Ancak bu durumun güvenilirliği etkilemediğinin düşünüldüğü, mağdurun çocuk olması nedeniyle olayları detaylandıramadığı, ancak adli görüşmede kullandığı materyaller ve sözcüklerle istismarı tarif edebildiği gözlendiği, bu sebeple mağdurenin şüpheliler aleyhine verdiği bilgilerin güvenilir ve tutarlı olduğu, çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

VELİLERDEN BİRİSİ İDDİALARI ‘GERÇEKÇİ’ BULMADI

Ö.D.B.'nin bakıcısı D.A. ise ifadesinde, olay günü Ö.D. inene kadar serviste olduğunu, mağdurenin istismar edildiğini veya aralarında bir temas olduğunu görmediğini söyledi. Başka veli ise tanık olarak verdiği ifadesinde olaydan yaklaşık bir ay önce servis hostesi N.A.'nın mağdur çocuk Ö.D.B.'nin servisteki diğer erkek çocuklarını kastederek “O benim kocam, bu benim kocam” gibi bir takım cümleler kurduğunu, bu durumdan rahatsız olduğu için işi bırakmayı düşündüğünü kendisine söylediğini kaydetti. Serviste 15 civarında çocuk olduğunu, böyle bir olayın yaşanabilmesi için çocukların yalnız kalması gerektiğini, ancak bu şekilde yalnız kalma ve istismar olayı olduğunu düşünmediğini belirtti.

İddianamede şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği, tanık ile mağdur Ö.D.B.'nin beyanının örtüşmediği belirtildi. Ancak bu yaşta bir çocuğun sebep yokken şüpheliler hakkında gerçek dışı veya hayali beyanlarda bulunup bulunmadığının, bahsettiği olayların gerçekliğinin anlaşılması için mağdurenin mahkeme huzurunda beyanının alınmasının daha doğru olacağından şüpheliler E.A. ve N.A. hakkında ‘Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenerek dava açıldı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya mağdure Ö.D.B., suçtan zarar gören anne Ö.B., müşteki baba R.B. sanık karı koca N.A. ve E.A. katıldı. Ö.D.B.'nin babası Ö.B. ifadesinde “Benim kızım yalan söylemez, bugüne kadar hiç yalan söylediğini görmedim. Ayrıca sanıkların ileri sürdüğü kızımın erkek çocuklarıyla ilgili kocamdır vs gibi sözleriyle ilgili hiçbir şey duymadım. Sadece mahkemenizdeki dava soruşturması başladığında sanıklardan duydum. Uzlaşma talebim yoktur şikayetçiyim” dedi.

ANNE İDDİALARI ANLATTI

Anne Ö.B. ise kızını hep okul dönüşü kendisinin karşıladığını söyleyerek, “Olay günü kızımı karşıladığımı durumu bana değişik geldi. Kızımın kendi kendine mırıldandığını fark ettim ‘Ben yokken korktun mu?' diye sorduğumda bana asansörde, “Servis abla yokken servis amcadan korkuyorum' dedi. Eve girdikten sonra da 15-20 dakika konuştuk. Telefonla ses kaydı aldım ancak konuşmaların bir kısmı kayda alınmış. Bu kaydı dosyaya ilettim. Bu konuşmaların içinde kızım ‘Korktum çünkü yalnızdım, korktum çünkü servis abla yoktu' şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Sorduğumda ‘Hep yapıyor' şeklinde cevap veriyordu. Kıyafetlerini çıkarmış, kollarını ve bacaklarını okşamış, popomu diyerek hem eliyle gösterip hem de anlatarak okşadığını söyledi. Ben şok içerisindeydim daha fazla soramadım. Ben aynı gün mü yapmış birden fazla gün mü yapmış seçemedim. Şok olduğumdan dolayı soramadım. Bizim evimiz normalde servis dağıtımında son güzergah değil. Mart ayında bazı günler kızımı hostes olmadan ve diğer öğrenciler olmadan sadece sanık E.A. bir kez getirmişti. Ondan sonra çocuktaki psikolojik durum değişti. Ben okulla ilgili bir durum var mı diye okula servisle gittim. Soruşturdum ancak bir sonuç elde edemedim. Servisle giderken N.A. bana ‘1 ya da 2 yıl önce bir olay olmuş bir çocuk servis şoförü tarafından tacize uğradığını anlatmış' dedi. Daha sonra ‘Olur mu öyle bir şey daha sonra da bu işin aslı astarı olmadığı ortaya çıktı, hayal ürünü' şeklinde konuştu. Ben o an için bir anlam verememiştim daha sonra bu olay olunca bağlantıyı kurdum. 2017 yılında yine bir gün servisle giderken sohbet esnasında kendilerini övmeye başladılar. Bir kız öğrenci varmış çok terliyormuş, serviste üzerine değiştirmesi için annesinin kendilerine yedek kıyafet verdiğini, öğrencinin üzerine değiştirdiğini söylediler. Daha sonra kızım bana anlattığında N.A.'nin anlattığı olayla uyuştuğunu farkettim. Sanıklardan şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum davaya katılmak istiyorum dedi.

UZMAN EŞLİĞİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Sanıklar dışarı çıkarılarak uzman eşliğinde mahkemede ifadesine başvurulan Ö.D.B. Çocuk İzlem Merkezi'ndeki ifadelerinin tersini söyledi. Servis şoförü E.A.'nın sadece kolunu okşadığını söyledi özel bölgelerine dokunup dokunmadığı yönündeki sorulara olumsuz yanıt vererek isteği üzerine annesiyle birlikte salondan çıktı. Baba R.B. ise kızana psikolojik destek aldırdığını ve bu nedenle yaşananları unutmuş olabileceğini söyledi. Öte yandan Sosyal Hizmet Uzmanı ise “Ben duruşma öncesi mağdureyle görüştüm bana da anlatmakta direnç gösterdi. Bu yaş çocuklarda böylesi bir olay sonrası bu sorulara bu tip tepkileri göstermesi normaldir. Evet hayırlı cevaplardan kaçınmak için ilk aklına gelen cevabı verirler. Bu yaş grubu itibariyle normal bir durumdur. Fiziksel ve zihinsel gelişimi yaşına uygundur. Mağdurenin beyanlarına itibar edilip edilmemesi hususu da mahkemenizin takdiridir” dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.