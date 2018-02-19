Okul servisinde dehşet! Art arda tetiğe bastı! | Son dakika haberleri

Adana'da öğrenci servis aracına pompalı tüfekle 5 el ateş eden bir kişi, polisten kaçamayacağını anlayınca intihar etti. Öğrenciler çok büyük panik yaşadıkları için hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir veli ise öğrenciler içindeyken ateş açıldığını, büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Saldırgan polis kayıtlarında 'sabıkalı' çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut Arık (25) kız meselesi yüzünden içinde 10 öğrenci bulunan özel bir okula ait olan servis aracını Karacaoğlan Mahallesi ara sokaklarında beklemeye başladı. Servis aracı geldiği sırada Arık peş peşe içinde öğrencilerin olduğu midibüse ateş etti.

Öğrenciler büyük bir korku yaşarken, sürücü Mehmet Ali Yüksel aracı durdurmayarak devam etti. Bu arada midibüsün kapı camı, yolcuların bulunduğu taraftaki camlar kırıldı. Yüksel ise açılan ateş sonucu yaralandı. Sürücü yaralanmasına rağmen çocukları kurtarmak için olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzağa midibüsü götürdü. Yüksel’in yaralandığını gören öğrenciler hemen polis ve ambulansı aradı.



Polise ateş açtı, fırıncıları ölümle tehdit etti

Bu orada, olayı öğrenen polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlı, sokakta sıkışınca polise ateş açtı. Polis hemen çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarını çıkardı. Bu arada zanlı bir fırına girerek buradakileri ölümle tehdit edip dışarı çıkardı. Polise de ateş etmeye devam etti. Polis de zanlıya karşılık verdi. Bir süre sonra içeriden bir el ateş sesi geldi. Polis içeri girdiğinde zanlının ağzına ateş ederek intihar ettiğini gördü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Fırında çalışan bir çocuk da zanlının kendilerini ölümle tehdit edip dışarı çıkardığını söyledi.

Veliler olay yerine koştu

Bu arada, servis aracında bulunan öğrencilerin velileri olay yerine geldi. Okul yöneticileri de başka bir servis aracı göndererek öğrencilerini aldırdı. Öğrenciler çok büyük panik yaşadıkları için hemen olay yerinden uzaklaştırıldı. Bir veli ise öğrenciler içindeyken ateş açıldığını, büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Sürücü Yüksel, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABIKALI ÇIKTI

Karşılıksız aşk beslediği lise öğrencisinin bulunduğu servis midibüsüne pompalı tüfekle 5 el ateş edip, ardından intihar eden Aykut Arık’ın ‘kasten adama yaralama’ suçundan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Saldırıda yaralanan servis sürücüsü Mehmet Ali Yüksel’in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İHA