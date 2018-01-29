Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Son dakika haberine göre, Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin ardından Ömer Faruk Eminağaoğlu da CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı. CHP'nin 3-4 Şubat'taki 36. Olağan Kurultayı öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına 3. rakip de çıkmış oldu.

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkan aday adayı olacağını açıkladı. Daha önce Muharrem İnce ve Ümit Kocasakal da, Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, 3-4 Şubat’taki 36. Olağan Kurultayı’nda aday olacaklarını açıklamışlardı.

CHP GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP’nin Parti Tüzüğü’ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120’sinin imzası gerekiyor. CHP Tüzüğü’nün 36. Maddesi’ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.