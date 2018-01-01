On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ 1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

On numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi bu haftanın büyük ikramiye miktarını 265 bin TL olarak belirledi. Milli Piyango İdaresi (MPİ), her Pazartesi noter huzurunda internet üzerinden yapılan canlı yayında On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. On Numara 80 rakamdan 10 rakam seçilerek oynanıyor.İşte 1 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları…
1 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Millli Piyango İdaresi tarafından yılın her Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran numaraları…
4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 79
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
İkramiye dağılımı belli oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü. İşte haftanın kazandıran şanslı rakamları:
5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73
Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN – ARTVİN / HOPA – İZMİR / NARLIDERE – BARTIN / MERKEZ
ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.