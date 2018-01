On Numara Çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ 1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

1 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara sonuçları belli oldu. Şansını MPİ oyunlarında arayan vatandaşlar için haberimizde 01.01.2018 tarihinde gerçekleşen On Numara çekiliş sonucunu yayınlıyoruz. İşte şanslı numaralar...

On numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi bu haftanın büyük ikramiye miktarını 265 bin TL olarak belirledi. Milli Piyango İdaresi (MPİ), her Pazartesi noter huzurunda internet üzerinden yapılan canlı yayında On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. On Numara 80 rakamdan 10 rakam seçilerek oynanıyor.İşte 1 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları…

1 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Millli Piyango İdaresi tarafından yılın her Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları belli oldu. İşte haftanın kazandıran numaraları…

4, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 59, 63, 67, 68, 74, 75, 77, 79



GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

İkramiye dağılımı belli oldu. On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye dörde bölündü. İşte haftanın kazandıran şanslı rakamları:

5, 6, 8, 17, 19, 25, 28, 31, 32, 33, 44, 47, 48, 49, 53, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / SİNCAN – ARTVİN / HOPA – İZMİR / NARLIDERE – BARTIN / MERKEZ

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.