Büyük ikramiye dörde bölündü! İşte 15 Ocak MPİ On Numara sonuçları!

MPİ, 15.01.2018 tarihli On Numara sonuçlarını açıkladı, büyük ikramiyeyi dört kişi tutturdu. MPİ şans oyunlarından On Numara'da 22 şanslı numara belirlendi. Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilen ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayından takip edilebiliyor. İşte bu haftanın (15.01.2018) kazandıran şanslı numaraları...

MPİ, 15 Ocak Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiyeyi dört kişi paylaşacak. Millli Piyango İdaresi, her pazartesi noter huzurunda canlı yayında On Numara çekilişini gerçekleştiriyor. Vatandaşlar internet üzerinden 15 Ocak On Numara sonuçlarını araştırıyor. MPİ tarafından açıklanan haftanın büyük ikramiye miktarı 343 bin TL. On Numara oyununda çekiliş sonuçlarına göre belirlenen yirmi iki rakamdan on tanesini bir kolonda bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor.İşte 15 Ocak On Numara sonuçları ve şanslı rakamlar…

15 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ On Numara sonuçlarını saat 21.15 canlı yayında açıkladı. Bu hafta On Numara oyunu için verilen büyük ikramiye tutarı 343 bin TL. İşte haftanın şanslı numaraları…

7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73, 80



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KADIKÖY – İSTANBUL / ZEYTİNBURNU – İZMİR / BALÇOVA – MUĞLA / MİLAS

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

805. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki şanslı numaralar hangileri? İşte On Numara sonuçları;

EDİRNE / MERKEZ – İSTANBUL / KADIKÖY – İSTANBUL / BAHÇELİEVLER – SAMSUN / İLKADIM – DÜZCE / MERKEZ

13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 79

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15’te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.