MPİ 22 Ocak On Numara sonuçları: 10 kişi bildi! İşte On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar

On Numara sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye çok bilen çıkınca bölüşüldü! Milli Piyango İdaresi (MPİ), 20 Ocak Pazartesi On Numara sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar On Numara büyük ikramiye miktarını merak ediyor ve internet üzerinden On Numara sonuçlarını araştırıyor. MPİ, On Numara sonuçlarını noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklıyor. Peki bu hafta büyük ikramiye ne kadar? İşte 22.01.2018 On Numara çekiliş sonuçları...

Bu hafta On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye 10 kişi arasında bölündü, kişi başı 25 bin 477 lira düştü. Vatandaşlar kısa yoldan hayallerini gerçekleştirmenin yolunu şans oyunlarında arıyor. Milli Piyango İdaresi, her pazartesi saat 21.15’te On Numara çekiliş sonuçlarını açıklıyor. MPİ, bu hafta büyük ikramiye tutarını 331 bin TL olarak belirledi. On Numara çekiliş sonuçlarına haberimizden erişebilirsiniz. İşte On Numara sonuçlarına göre şanslı rakamlar…

22 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI



Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 807.hafta On Numara çekiliş sonuçları:

2, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,26, 28, 30, 42,48, 55, 61, 75, 77

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ÇANAKKALE / MERKEZ – ÇANAKKALE / BİGA – EDİRNE / MERKEZ – GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL – İSTANBUL / EYÜPSULTAN – İSTANBUL / FATİH – İSTANBUL / ÜSKÜDAR – İSTANBUL / BAYRAMPAŞA – İSTANBUL / BAĞCILAR – KAYSERİ / MELİKGAZİ – MUĞLA / MARMARİS – SAMSUN / ÇARŞAMBA – BARTIN / MERKEZ



GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

MPİ On Numara sonuçlarını saat 21.15 canlı yayında açıkladı. Geçen hafta On Numara oyunu için verilen büyük ikramiye tutarı 343 bin TL idi İşte haftanın şanslı numaraları…

7, 9, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 38, 39, 44, 47, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 69, 70, 73, 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KADIKÖY – İSTANBUL / ZEYTİNBURNU – İZMİR / BALÇOVA – MUĞLA / MİLAS

ON NUMARA İKRAMİYEMİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.