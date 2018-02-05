5 Şubat Pazartesi On Numara sonuçları: 6 kişi bildi! İşte MPİ şanslu numaralar

Büyük ikramiyeyi 6 kişi bölüştü! 5 Şubat Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her pazartesi saat 21.15'ta açıklanan On Numara sonuçları merak ediliyor. On Numara oyununda bu hafta büyük ikramiye ne kadar? İşte yediden yetmişe herkesin hayalini süsleyen On Numara oyununda şanslı rakamlar...

On Numara şans oyununda bu hafta büyük ikramiyeyi 6 kişi bildi. On Numara çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar belirlendi. Her hafta bayilere koşan vatandaş On Numara çekiliş sonuçlarını internet üzerinden araştırıyor. On Numara oyununda Milli Piyango İdaresi büyük ikramiye tutarı olarak 354 bin 653 TL belirledi. Büyük ikramiyeyi 6 kişi bildi. İşte 5 Şubat Pazartesi MPİ çekiliş sonuçları…

5 ŞUBAT PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI

MPİ tarafından internet üzerinden canlı yayınlanan, noter huzurunda açıklanan On Numara çekiliş sonuçları şöyle:

5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 28, 31, 33, 35, 38, 50, 53, 59, 65, 68, 73, 76, 78

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEŞİKTAŞ – İSTANBUL / SİLİVRİ – İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE – İSTANBUL / ÜMRANİYE – İSTANBUL / TUZLA – KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

808. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki şanslı numaralar:

2, 3, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

Her hafta büyük bir heyecana sahne olan On Numara çekilişi, her pazartesi 21:15'te gerçekleştirilecek ve “mpi.gov.tr” adresinden canlı yayınlanarak takip edilebilecek. Şansını deneyen vatandaşlarımız da kısa sürede ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilecek.

ON NUMARA İKRAMİYE Mİ NEREDEN ALIRIM?

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.