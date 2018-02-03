Onlar altın çalarken polis transit geçti!

İstanbul'da traji komik bir soygun olayı yaşandı. Küçükçekmece'de kapşonlu ve yüzleri maskeli 3 kişi, polisin gözleri önünde kuyumcunun kapısını kırıp içeri girdi. Hırsızlar dükkandan piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan altınları çaldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sefaköy İnönü Mahallesi Maslak Çeşme caddesi üzerindeki bir kuyumcuda, gece 03.30 sıralarında meydana geldi. Lüks bir otomobille kuyumcunun önüne yanaşan 4 kişiden biri aracın içinde bekliyor. Diğer 3 kişi ise otomobilden inerek kuyumcu dükkanına yöneliyor. Levyeyle dükkanın kapısını açarak içeri giren soyguncular, vitrindeki altınları topluyor. 2 dakika içerisinde vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 300 bin liralık altını alan soyguncular, geldikleri araçla olay yerinden kaçıyor.

HIRSIZLIK ANINDA POLİS OLAY YERİNDEN GEÇİYOR

2 dakika içerisinde gerçekleşen soygun anında polis de olay yerinde bulunuyor. Ancak devriye atan polis ekipleri hırsızları fark etmeden olay yerinden geçip gidiyor.

SOYGUN KAMERADA

Soygun anı, kuyumcuya ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracı dükkanın yakınına park eden soyguncular içeri giriyor. Camları kıran soyguncular vitrindeki altınları tablalarla birlikte alıp araca binerek kaçıyor. Bu sırada, kuyumcunun alarmı çalıyor. Öte yandan, soygun anında resmi polis araçlarının da cadde üzerinde ilerlediği görülüyor.

2 KİLO İŞLENMİŞ ALTIN ÇALMIŞLAR

Şüphelilerin kısa süre içerisinde soygunu gerçekleştirdiklerini belirten Sabri Koçman, “Lüks araçla gelip kepengi açıyorlar. Kapıyı açtıktan sonra camları da kırıyorlar. Yaklaşık 2 kilo altını çalıyorlar. Bu sırada alarm çalıyor ve o anda ekip araçları da olay yerine yakın noktadan geçiyorlar. Henüz soyguncular bulunamadı” diye konuştu. İHA